Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, δύο μικτά κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Θεσσαλίας, σε συνεργασία με στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της διακίνησης παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, διενήργησαν ταυτόχρονους αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων. Κατά τους ελέγχους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 1.000 λίτρα παράνομων φυτοφαρμάκων.

Δημ. Κουρέτας

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος μίλησε περισσότερο με την ιδιότητα του Καθηγητή Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «το πρόβλημα που δημιουργούν στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον τα παράνομα φυτοφάρμακα είναι πολύ μεγάλο, καθώς είναι επικίνδυνα λόγω των ουσιών που διαθέτουν. Πρόκειται για «βόμβες» για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, με πολύ τοξικές ουσίες εώς και χίλιες φορές παραπάνω από τα νόμιμα εγκεκριμένα φυτοφάρμακα. Κάποιοι αγρότες πέφτουν στην παγίδα της χαμηλής τιμής και τα προμηθεύονται, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πρώτα κάνουν κακό στους ίδιους και στο περιβάλλον τους».

Δημ. Σταυρίδης

Ο Διευθυντής της Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας της Περιφέρειας Δημήτρης Σταυρίδης σημείωσε από την πλευρά του πως για την υπόθεση έχουν ήδη κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και έχουν δρομολογηθεί οι ενέργειες για την απόδοση ποινικών και διοικητικών ευθυνών στους εμπλεκόμενους.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεργάζεται στενά με όλες τις συναρμόδιες αρχές, εντείνοντας τις προσπάθειες για την εξάλειψη της μάστιγας των παράνομων φυτοφαρμάκων, τα οποία προκαλούν πολλαπλές και σοβαρές επιπτώσεις όπως:

-Οικονομική ζημία για το κράτος, λόγω μη είσπραξης τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ.

-Αθέμιτος ανταγωνισμός, που οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό τις νόμιμες επιχειρήσεις εμπορίας γεωργικών εφοδίων.

-Υψηλοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, τους παραγωγούς, το περιβάλλον και τους καταναλωτές, καθώς τα παράνομα προϊόντα δεν πληρούν καμία αποδεδειγμένη προδιαγραφή ασφάλειας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εφιστά την προσοχή των αγροτών και επαγγελματιών του κλάδου διότι η χρήση παράνομων φυτοφαρμάκων δεν είναι μόνο παράνομη, αλλά και επικίνδυνη για τις καλλιέργειες και την υγεία όλων μας. Οι έλεγχοι για την ανίχνευση και καταπολέμηση της διακίνησης παράνομων φυτοπροστατευτικών ουσιών θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και αυστηρότητα» κατέληξε.

Το παρών στη συνέντευξη έδωσαν ακόμη ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Δημήτρης Τσέτσιλας και ο Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Αθανάσιος Κωνσταντινίδης.