Από την Ευρωπαϊκή Eισαγγελία διατάχθηκε η διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας αναφορικά με τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειας της.

Η εντολή για τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης δόθηκε με αφορμή δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και μέλη της οικογένειας του φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις 2,5 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένει και το σχετικό πόρισμα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες η οποία με κατόπιν εντολής του επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, πραγματοποίησε πρόσφατα έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για την άντληση στοιχείων σχετικά τις επιδοτήσεις που έλαβαν δέκα πρόσωπα από τη Θεσσαλία, μεταξύ των οποίων ήταν και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, η κυρία Σεμερτζίδου υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της ΝΔ, ενώ αρνείται κατηγορηματικά τα όσα της καταλογίζονται.

«Μέχρι και σήμερα δεν μας έχει ενοχλήσει κανείς, από καμία αρχή, ούτε εμάς ούτε την οικογένειά μας»: Αυτό δήλωσε, μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

«Δεν εμπλεκόμαστε σε καμία από αυτές τις υποθέσεις και τις κατηγορίες που μας προσάπτουν τις τελευταίες ημέρες» ισχυρίστηκε η ίδια. «Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι εν λόγω πληροφορίες από τις δημοσιεύσεις είναι απολύτως ψευδείς και δεν έχουν καμία σχέση με εμάς».

«Η οικογένεια του Χρήστου είναι τρίτης γενιάς κτηνοτρόφοι και αποτελεί μία από τις πιο παραγωγικές οικογένειες στην περιοχή, με μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα. Ως αγροκτηνοτροφική οικογένεια, που δραστηριοποιείται με το συγκεκριμένο επάγγελμα ως κύριο βιοποριστικό μέσο, έχουμε λάβει τις νόμιμες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που μας αναλογούν. Την Ferrari την έχει αγοράσει ο σύντροφός μου από το 2004 και δεν την έχουμε κρύψει. Κάθε προσπάθεια να μας δυσφημήσουν είναι απορριπτέα και άδικη» προσέθεσε ακόμη.

Υπενθυμίζεται ότι, στην επιστολή παραίτησης που υπέβαλε προχθες προς τον γραμματέα της ΝΔ, Κώστα Σκρέκα, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ανέφερε: «Το τελευταίο διάστημα, εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμαστε στο επίκεντρο άδικης και στοχευμένης επίθεσης, με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύματα. Όλα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πλήττουν άδικα την προσωπική και επαγγελματική μας εικόνα. Δεν είμαστε εμπλεκόμενοι σε καμία υπόθεση που ελέγχεται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες».

Στην ίδια επιστολή, το πρώην στέλεχος της ΝΔ από την Κοζάνη υποστηρίζει επίσης ότι οι «δραστηριότητές μας είναι διαφανείς και νόμιμες και έχουμε ήδη κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για να προστατεύσουμε την υπόληψή μας. Η απόφασή μου να παραιτηθώ έχει καθαρά πολιτικά κίνητρα. Θέλω να προφυλάξω την παράταξη από κάθε απόπειρα στοχοποίησης και αποπροσανατολισμού μέσω της προσωπικής μου επίθεσης».

