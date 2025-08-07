Η πρωτοβουλία του Θεσσαλού πολιτικού έγινε κατόπιν ενημέρωσής του από τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας κ. Αθανάσιο Νταβούρα και τον Γενικό Γραμματέα κ. Ιωάννη Θελούρα, σχετικά με τις ανησυχίες που έχουν προκληθεί από πληροφορίες για την μετατροπή της χρήσης και του χαρακτήρα της Δομής του Κουτσόχερου.
Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας με σχετική ανακοίνωσή της με θέμα «ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΟΜΗ ( ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ) στο Κουτσόχερο Λάρισας», μεταξύ άλλων, ζητά:
1. Ενίσχυση της υπό κατασκευή περίφραξης με ταυτόχρονη κατασκευή δεύτερης περίφραξης προδιαγραφών ΝΑΤΟ.
2. Τοποθέτηση οικίσκων, τουλάχιστον στις πύλες εισόδου-εξόδου, για την εγκατάσταση των εν υπηρεσία αστυνομικών, καθώς επίσης και τη διάθεση των απαιτούμενων κοντέινερ για στέγαση της Διοίκησης, του Αξιωματικού Υπηρεσίας, του Γραφείου Αλλοδαπών και λοιπών αναγκαίων υπηρεσιών για τη λειτουργία και εποπτεία της Κλειστής Δομής.
3. Διαχωρισμό με ισχυρή περίφραξη της Δομής σε τουλάχιστον τρεις πτέρυγες, με ταυτόχρονο καθαρισμό και στρώσιμο όλου του υπαίθριου χώρου αυτής με χαλίκι τύπου ψηφίδας.
4.Ενίσχυση της Δ.Α. Λάρισας με επαρκές προσωπικό καθόσον υπολογίζεται, λαμβάνοντας υπόψη τις βάρδιες και τις ημερήσιες αναπαύσεις, ότι απαιτείται καθημερινά η παρουσία τουλάχιστον 100 αστυνομικών για την ασφαλή λειτουργία της Δομής.
