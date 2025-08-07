«Μετά την ενημέρωση που είχα από την ηγεσία της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας, σχετικά με τις πληροφορίες για την μετατροπή του χαρακτήρα της Δομής Μεταναστών στο Κουτσόχερο, επικοινώνησα με τον υπουργό Μετανάστευσης, μεταφέροντας τις ανησυχίες που μου διατυπώθηκαν. Ο αρμόδιο υπουργός με διαβεβαίωσε ότι η Δομή δεν θα αλλάξει χαρακτήρα. Προσωρινά, για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή ασύλου, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο και βάσει των ροών -που αυτή τη στιγμή μετά τη ψήφιση της τροπολογίας έχουν περιοριστεί- μέρος της Δομής στο Κουτσόχερο θα χρησιμοποιηθεί για να κρατηθούν όσοι τυχόν εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Μου διασαφήνισε δε ότι τυχόν αλλαγές γίνονται πάντοτε σε συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία, όπως συνέβη και σε άλλες Δομές που χρησιμοποιούνται προσωρινά ως χώροι κράτησης. Οπωσδήποτε, το ζήτημα είναι αρκετά σοβαρό και θα συνεχίσω να το παρακολουθώ, ευελπιστώντας παράλληλα ότι οι προτάσεις των Αστυνομικών της Λάρισας για τα μέτρα ενίσχυσης της Δομής θα ληφθούν σοβαρά υπόψη». Τα παραπάνω τόνισε σε δήλωσή του ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά την επικοινωνία που είχε με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Θάνο Πλεύρη σχετικά με τη Δομή μεταναστών στο Κουτσόχερο Λάρισας.

Η πρωτοβουλία του Θεσσαλού πολιτικού έγινε κατόπιν ενημέρωσής του από τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας κ. Αθανάσιο Νταβούρα και τον Γενικό Γραμματέα κ. Ιωάννη Θελούρα, σχετικά με τις ανησυχίες που έχουν προκληθεί από πληροφορίες για την μετατροπή της χρήσης και του χαρακτήρα της Δομής του Κουτσόχερου.

Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας με σχετική ανακοίνωσή της με θέμα «ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΟΜΗ ( ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ) στο Κουτσόχερο Λάρισας», μεταξύ άλλων, ζητά:

1. Ενίσχυση της υπό κατασκευή περίφραξης με ταυτόχρονη κατασκευή δεύτερης περίφραξης προδιαγραφών ΝΑΤΟ.

2. Τοποθέτηση οικίσκων, τουλάχιστον στις πύλες εισόδου-εξόδου, για την εγκατάσταση των εν υπηρεσία αστυνομικών, καθώς επίσης και τη διάθεση των απαιτούμενων κοντέινερ για στέγαση της Διοίκησης, του Αξιωματικού Υπηρεσίας, του Γραφείου Αλλοδαπών και λοιπών αναγκαίων υπηρεσιών για τη λειτουργία και εποπτεία της Κλειστής Δομής.

3. Διαχωρισμό με ισχυρή περίφραξη της Δομής σε τουλάχιστον τρεις πτέρυγες, με ταυτόχρονο καθαρισμό και στρώσιμο όλου του υπαίθριου χώρου αυτής με χαλίκι τύπου ψηφίδας.

4.Ενίσχυση της Δ.Α. Λάρισας με επαρκές προσωπικό καθόσον υπολογίζεται, λαμβάνοντας υπόψη τις βάρδιες και τις ημερήσιες αναπαύσεις, ότι απαιτείται καθημερινά η παρουσία τουλάχιστον 100 αστυνομικών για την ασφαλή λειτουργία της Δομής.