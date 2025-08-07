Το καλοκαίρι του 2025 αποκτά ξεχωριστό χρώμα στην Κρήνη Τρικάλων, καθώς το Σάββατο 9 Αυγούστου, στις 21:30, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρήνης διοργανώνει το 13ο Αντάμωμα με την Παράδοση, μια βραδιά που έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του Δήμου Φαρκαδόνας και της ευρύτερης περιοχής.
Στη σκηνή θα εμφανιστούν:
- Νίκος Χονδραλής – τραγούδι
- Δέσποινα Καρρά – τραγούδι
- Ανδρέας Πλακιάς – κλαρίνο
- Θανάσης Αξενόπουλος – βιολί
- Περικλής Ζήσης – λαούτο & τραγούδι
- Κώστας Αντωνίου – αρμόνιο
- Βασίλης Καρδούλας – ντραμς
- Δημήτρης Γκόγκουρας – μπουζούκι & τραγούδι
Χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής θα πλαισιώσουν το μουσικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς, ντυμένοι με τις αυθεντικές φορεσιές του τόπου μας, παρουσιάζοντας χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Φαρκαδόνας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη στήριξη προς τις τοπικές δράσεις.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρήνης, με σταθερή παρουσία από το 2011, συνεχίζει δυναμικά το έργο του στην προβολή της παράδοσης, την καλλιέργεια της πολιτιστικής συνείδησης και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας. Το Αντάμωμα αποτελεί κορυφαία στιγμή αυτής της πορείας.
Η είσοδος είναι αυμβολικά στα 3 ευρώ και η πρόσκληση είναι ανοιχτή:
Ελάτε να ανταμώσουμε ξανά, με μουσικές, τραγούδια και χορούς… όπως παλιά!
