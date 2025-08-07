Το καλοκαίρι του 2025 αποκτά ξεχωριστό χρώμα στην Κρήνη Τρικάλων, καθώς το Σάββατο 9 Αυγούστου, στις 21:30, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρήνης διοργανώνει το 13ο Αντάμωμα με την Παράδοση, μια βραδιά που έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του Δήμου Φαρκαδόνας και της ευρύτερης περιοχής.

Στην πλατεία του χωριού με φόντο την αυλή του παλιού δημοτικού σχολείου, εκεί όπου στεγάζεται και το Λαογραφικό Μουσείο, οι νότες, οι χοροί και η παράδοση θα «ανταμώσουν» ξανά, μεταφέροντας όλους τους παρευρισκόμενους σε ένα γνήσιο πανηγύρι της ελληνικής ψυχής.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν:

Νίκος Χονδραλής – τραγούδι

– τραγούδι Δέσποινα Καρρά – τραγούδι

– τραγούδι Ανδρέας Πλακιάς – κλαρίνο

– κλαρίνο Θανάσης Αξενόπουλος – βιολί

– βιολί Περικλής Ζήσης – λαούτο & τραγούδι

– λαούτο & τραγούδι Κώστας Αντωνίου – αρμόνιο

– αρμόνιο Βασίλης Καρδούλας – ντραμς

– ντραμς Δημήτρης Γκόγκουρας – μπουζούκι & τραγούδι

Χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής θα πλαισιώσουν το μουσικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς, ντυμένοι με τις αυθεντικές φορεσιές του τόπου μας, παρουσιάζοντας χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Φαρκαδόνας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη στήριξη προς τις τοπικές δράσεις.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρήνης, με σταθερή παρουσία από το 2011, συνεχίζει δυναμικά το έργο του στην προβολή της παράδοσης, την καλλιέργεια της πολιτιστικής συνείδησης και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας. Το Αντάμωμα αποτελεί κορυφαία στιγμή αυτής της πορείας.

Η είσοδος είναι αυμβολικά στα 3 ευρώ και η πρόσκληση είναι ανοιχτή:

Ελάτε να ανταμώσουμε ξανά, με μουσικές, τραγούδια και χορούς… όπως παλιά!