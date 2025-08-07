Θρήνος για τον Αντώνη Σαμαρά καθώς πέθανε η κόρη του σε ηλικία 34 ετών. Νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, από όπου είχε μεταφερεθεί από το Σισμανόγλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ υπέστη επιληπτική κρίση και άμεσα έγινε προσπαθεια ανάνηψης, η οποία δεν καρποφόρησε. Τραγικές φιγούρες στον Ευαγγελισμό η μητέρα και ο πατέρα της, οι οποίοι βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Οι γιατροί υπερέβαλαν υπεράνθρωπες προσπαθειες για να την κρατήσουν στη ζωή..