Στόχος είναι οι νέοι να στραφούν σε ειδικότητες και κλάδους που εμφανίζουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας
Στην πρώτη 10άδα των 37 επαγγελμάτων με τη μεγαλύτερη ζήτηση, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, περιλαμβάνονται:
- Εργαζόμενοι σε προσωπικές υπηρεσίες (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι) με ζήτηση για 337.718 θέσεις εργασίας ως το 2035.
- Εργαζόμενοι στις πωλήσεις
- Γενικοί και πληκτρογραφικοί υπάλληλοι με ζήτηση για 144.425 θέσεις εργασίας ως το 2035.
- Οδηγοί και χειριστές κινητών εγκαταστάσεων με ζήτηση για 128.274 θέσεις εργασίας ως το 2035.
- Επαγγελματίες διδασκαλίας με ζήτηση για 122.011 θέσεις εργασίας ως το 2035.
- Επαγγελματίες Υγείας με ζήτηση για 119.928 θέσεις εργασίας ως το 2035.
- Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης
- Νομικοί, κοινωνικοί και πολιτιστικοί επαγγελματίες
- Επαγγελματίες επιστήμης και μηχανικής
- Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών
πηγή:https://www.newsbomb.gr/oikonomia/story/1656803/afta-einai-ta-10-epaggelmata-me-sxedon-mideniki-anergia
