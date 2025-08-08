Συγκεκριμένα μοιράστηκε την άποψή της για τα φώτα – που ονομάζονται επίσης βόρειο σέλας – από τον τρούλο, ο οποίος είναι ο πανοραμικός πύργος ελέγχου σε σχήμα θόλου στον σταθμό.

«Το Σέλας από το διάστημα προσελκύει πάντα μέλη του πληρώματος στον Τρούλο. Λατρεύω τον τρόπο με τον οποίο αυτό φώτισε τον Δράκο μας και λατρεύω επίσης τον χορό των δορυφόρων στα αριστερά στο τελευταίο μέρος του βίντεο», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο στο X.

«Είναι ενδιαφέρον πώς το σέλας σέρνεται κατά μήκος της κορυφής της ατμόσφαιρας καθώς έρχεται πάνω από τον ορίζοντα», πρόσθεσε. “Έχω προσθέσει στην ταξιδιωτική λίστα μου να δω σέλας από τη Γη!”

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) μια γεωμαγνητική καταιγίδα είναι μια διαταραχή της μαγνητόσφαιρας της Γης – γνωστή και ως περιοχή γύρω από τον πλανήτη που κυριαρχείται από ένα μαγνητικό πεδίο. Οι διαταραχές συμβαίνουν όταν υπάρχει ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ του ηλιακού ανέμου και του «διαστημικού περιβάλλοντος» που περιβάλλει τη Γη.

Η NOAA δηλώνει ότι ενώ αυτές οι καταιγίδες μπορούν να δημιουργήσουν όμορφα σέλας, οι μεγάλες καταιγίδες μπορούν να διαταράξουν τα συστήματα πλοήγησης και ακόμη και να προκαλέσουν επιβλαβή ρεύματα στα ηλεκτρικά δίκτυα της Γης – αν και οι πιο πρόσφατες καταιγίδες ήταν πολύ ήπιες για να το κάνουν.

Τώρα όσον αφορά γιατί το βόρειο σέλας εκπέμπει διαφορετικά χρώματα;

Εξαρτάται από την αλληλεπίδραση διαστημικών σωματιδίων με συγκεκριμένα αέρια στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με τη NASA. Τα διαστημικά σωματίδια που αλληλεπιδρούν με το οξυγόνο παράγουν πράσινο ή κόκκινο φως, ενώ το αέριο άζωτο παράγει μπλε ή ροζ αποχρώσεις.

Το φως που εκπέμπεται από τα αέρια μπορεί επίσης να φαίνεται ότι αναμειγνύεται, δημιουργώντας μωβ και λευκό φως.

