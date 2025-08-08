Θέλετε να προστατέψετε τον εγκέφαλό σας και να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ; Υπάρχει μια τροφή που ξεχωρίζει για την ικανότητά της να ενισχύει τη λειτουργία του εγκεφάλου και να συμβάλλει στην πρόληψη της νευροεκφυλιστικής νόσου. Αυτή η τροφή αξίζει να μπει στην καθημερινή σας διατροφή για να διατηρήσετε τη μνήμη και τη νοητική σας υγεία σε άριστη κατάσταση.

Η Νο1 τροφή για την υγεία του εγκεφάλου – Αποτρέπει το Αλτσχάιμερ

Η διατροφή επηρεάζει την υγεία του εγκεφάλου σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Μελέτη υποστηρίζει ότι παράγοντες όπως η ηλικία, οι τραυματισμοί, οι διαταραχές διάθεσης και οι ασθένειες επηρεάζουν επίσης τη γνωστική υγεία.

Ωστόσο, τονίζει ότι υπάρχουν τροποποιήσιμοι παράγοντες τρόπου ζωής, όπως η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα, η κοινωνική και γνωστική εμπλοκή, το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ, που μπορούν να σταθεροποιήσουν ή να βελτιώσουν τη γνωστική λειτουργία.

Ο εγκέφαλος είναι αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό όργανο του σώματος. Παρόλο που δεν υπάρχει κάποιο μαγικό χάπι που να μας χαρίζει υπερδυνάμεις στον εγκέφαλο, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να κρατήσουμε το μυαλό μας σε εγρήγορση και να αποτρέψουμε την πνευματική εξασθένιση.

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να προστατεύσουμε το μυαλό μας είναι να καταναλώνουμε ποιοτικές τροφές, πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά ωφέλιμα για την υγεία του εγκεφάλου. Αυτές οι «τροφές για τον εγκέφαλο» περιέχουν υγιεινά λιπαρά, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και μέταλλα που θρέφουν τον εγκέφαλο με διάφορους τρόπους.

Η διαιτολόγος και συγγραφέας Frances Largeman-Roth αποκαλύπτει την Νο1 τροφή για την ενίσχυση της υγείας του εγκεφάλου και αυτό το οικονομικό, μακράς διαρκείας προϊόν μπορεί να βρίσκεται ήδη στο ντουλάπι σας.

Φάτε κονσερβοποιημένα λιπαρά ψάρια για την υγεία του εγκεφάλου

Η αγαπημένη τροφή της Largeman-Roth για την ενίσχυση του εγκεφάλου είναι τα λιπαρά ψάρια, ειδικά οι σαρδέλες σε κονσέρβα και ο άγριος σολομός.

Τα λιπαρά ψάρια είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, υγιεινά λιπαρά, βιταμίνες και μέταλλα που υποστηρίζουν τη συνολική υγεία, αλλά τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα είναι το βασικό θρεπτικό συστατικό για τον εγκέφαλο.

«Ο εγκέφαλός μας αποτελείται κυρίως από ωμέγα-3, συγκεκριμένα EPA και DHA, οπότε έχει λογική το ότι οι τροφές που περιέχουν αυτά τα λιπαρά βοηθούν την εγκεφαλική υγεία», τονίζει η Largeman-Roth.

Οι ενήλικες χρειάζονται 1.1 έως 1.6 γραμμάρια ωμέγα-3 την ημέρα. Οι περισσότερες κονσέρβες με σαρδέλες και άγριο σολομό του εμπορίου περιέχουν 1–2 γραμμάρια EPA και DHA. Επίσης, έχουν φυσικά χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο.

Σε σύγκριση με τα φρέσκα θαλασσινά, τα ψάρια σε κονσέρβα είναι εξίσου υγιεινά, παρέχουν τα ίδια ωμέγα-3 και άλλα θρεπτικά συστατικά, σε μια προμαγειρεμένη και οικονομική μορφή.

Γιατί είναι σημαντικό να τρώτε περισσότερα ωμέγα-3 λιπαρά;

Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα στα κονσερβοποιημένα ψάρια μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία του εγκεφάλου μειώνοντας τη φλεγμονή, ενισχύοντας την ανάπτυξη των νευρώνων και προστατεύοντας από την πνευματική εξασθένιση, εξηγεί η Largeman-Roth. Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε ωμέγα-3 μπορεί να βελτιώσει τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο και να ενισχύσει τη γνωστική λειτουργία, τη μνήμη και τη διάθεση.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Aging δείχνει ότι τα λιπαρά οξέα είναι από τα σημαντικότερα θρεπτικά συστατικά που σχετίζονται με την υγιή γήρανση του εγκεφάλου.

Η κατανάλωση θαλασσινών ακόμα και μία φορά την εβδομάδα σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ, της πιο κοινής μορφής άνοιας, σύμφωνα με την Largeman-Roth. Ωστόσο, το 80–90% των ανθρώπων δεν καταναλώνει επαρκή ποσότητα θαλασσινών.

Τα κονσερβοποιημένα ψάρια είναι ένας εύκολος τρόπος για να αυξήσετε την πρόσληψή τους.

Πώς να ξεκινήσετε;

Οι πιο υγιεινές επιλογές ψαριών σε κονσέρβα είναι εκείνες που είναι άγριας αλιείας, συσκευασμένες σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ή νερό, και με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο.

Οι συνταγές με κονσερβοποιημένα ψάρια είναι αμέτρητες. Οι σαρδέλες μπορούν να καταναλωθούν απευθείας από την κονσέρβα με κράκερ, σε σαλάτα ή με ρύζι, ή να προστεθούν σε σάλτσες για ζυμαρικά. Ο σολομός σε κονσέρβα μπορεί να γίνει μπιφτέκια, να χρησιμοποιηθεί σε ρολά σούσι ή να αντικαταστήσει τον τόνο σε σάντουιτς.

Πηγή: oloygeia.gr / www.enikos.gr

πηγή :https://www.giatros-in.gr/i-no1-trofi-pou-apotrepei-to-altschaimer-kai-enischyei-ton-egkefalo/