4 πράγματα που δεν έκαναν ποτέ οι γονείς των παιδιών που μπήκαν σε Harvard, Stanford και Princeton

Ο Theo Wolf, συγγραφέας και εκπαιδευτικός, έχει αφιερώσει την τελευταία δεκαετία στην καθοδήγηση εφήβων μέσα από το Spike Lab, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων και προσωπικού οράματος για μαθητές λυκείου. Είναι απόφοιτος του Cornell University, μέλος της ιδρυτικής ομάδας του Spike Lab και μέντορας στο πρόγραμμα Lemann για Δημιουργικότητα και Επιχειρηματικότητα στο Harvard University. Μέσα από τη δουλειά του, έχει βοηθήσει εκατοντάδες νέους να αναπτύξουν πάθος, σκοπό και αυτοπεποίθηση — και να γίνουν δεκτοί σε μερικά από τα πιο απαιτητικά πανεπιστήμια του κόσμου.

Αυτές είναι οι τέσσερις συμβουλές του προς τους γονείς:

1. Δεν αντιμετωπίζουν την εισαγωγή σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο ως τη μόνη οδό προς μια ευτυχισμένη και παραγωγική ζωή

Πολλοί γονείς εστιάζουν υπερβολικά στην εισαγωγή σε ένα επιλεγμένο πανεπιστήμιο, θεωρώντας κάθε άλλη επιλογή ως αποτυχία . Αυτό τους οδηγεί να οργανώνουν από πολύ νωρίς την προετοιμασία για τεστ, αιτήσεις και εξωσχολικές δραστηριότητες με μοναδικό στόχο την είσοδο σε ένα συγκεκριμένο ίδρυμα.

Αντί να κυνηγάτε ένα και μόνο αποτέλεσμα, εστιάστε σε όσα μπορείτε να ελέγξετε: βοηθήστε το παιδί σας να καλλιεργήσει πρωτοβουλία, οργανωτική σκέψη, κριτική ικανότητα, δημιουργικότητα και επικοινωνιακές δεξιότητες. Αυτά είναι τα στοιχεία που πραγματικά αναζητούν πανεπιστήμια και εργοδότες.

Η αποδοχή σε ένα πανεπιστήμιο θα πρέπει να είναι απλώς το αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης πορείας — όχι ο σκοπός της.

2. Δεν αφήνουν αυτό που κάνουν όλοι οι άλλοι να καθορίζει τι θα κάνει το παιδί τους

Οι έφηβοι επηρεάζονται συχνά από τις επιλογές των συνομηλίκων τους — όμως το ίδιο συμβαίνει και με τους γονείς. Δεν είναι σπάνιο να βλέπουμε γονείς να εγγράφουν τα παιδιά τους σε δραστηριότητες απλώς και μόνο επειδή «έτσι κάνουν όλοι», φοβούμενοι μήπως μείνουν πίσω.

Αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει σε παιδιά με «τυποποιημένα» βιογραφικά και —ακόμη χειρότερα— χωρίς ξεκάθαρη προσωπική ταυτότητα. Για παράδειγμα ένας μαθητής μπορεί να γραφτεί σε ένα απαιτητικό μάθημα φυσικής που δεν τον ενδιαφέρει καθόλου, απλώς γιατί «το παίρνουν όλοι στο σχολείο».

Είναι σημαντικό τα παιδιά να κοινωνικοποιούνται, αλλά είναι ακόμη πιο σημαντικό να αναπτύσσουν τον δικό τους χαρακτήρα. Αναρωτηθείτε μαζί: «Τι με ενδιαφέρει; Πού θέλω να επενδύσω τον χρόνο μου;». Ο ρόλος σας είναι να τους καθοδηγείτε — και να αποτελέσετε εσείς οι ίδιοι πρότυπο ανεξαρτησίας και αυθεντικότητας.

3. Δεν αναλαμβάνουν να λύσουν τις δυσκολίες αντί για τα παιδιά τους

Πολλοί γονείς —από καλή πρόθεση— αναλαμβάνουν να επιλύσουν κάθε πρόβλημα των παιδιών τους: να στείλουν email σε εκπαιδευτικούς για βαθμούς, να μεσολαβήσουν σε διαφωνίες, να τους «ανοίξουν τον δρόμο». (Θυμάστε τη μαμά οδοστρωτήρα; )

Όμως κάθε δύσκολη στιγμή μπορεί να είναι μια ευκαιρία μάθησης. Αντί να παρέμβετε αυτόματα, ρωτήστε: «Χρειάζεται να το αναλάβω εγώ αυτό;» Μήπως αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για το παιδί να μάθει πώς να διεκδικεί, να επιλύει συγκρούσεις ή να αντιμετωπίζει την αποτυχία ;

Αν ένας έφηβος πιστέψει πως πάντα κάποιος θα λύσει τα προβλήματά του, δεν θα μάθει ποτέ να τα λύνει μόνος του. Η αυτονομία είναι μια δεξιότητα που χτίζεται μόνο μέσα από την πράξη.

4. Δεν προστατεύουν τα παιδιά τους από την απόρριψη και την αποτυχία

Τα παιδιά πολύ συχνά αναφέρουν στιγμές απόρριψης — όπως το να μην γίνουν δεκτοί σε μια ομάδα ή να χάσουν μια ευκαιρία.

Η απόρριψη τους βοηθά να επανέλθουν δυνατότεροι και να αναθεωρήσουν την αυτοεικόνα τους. Είναι επίσης ένα πολύτιμο μάθημα για τη ζωή. Αντί να τα αποθαρρύνετε από το να ρισκάρουν, βοηθήστε τα να μάθουν πώς να διαχειρίζονται την απογοήτευση.

Η αποτυχία και η απόρριψη είναι ίσως οι πιο πολύτιμοι δάσκαλοι. Ακόμα κι όταν δεν φέρνουν άμεσο όφελος, χτίζουν χαρακτήρα.

Τέλος να θυμάστε: Τα παιδιά μας ίσως ξεπεράσουν τις προσδοκίες μας — αρκεί να μην τους βάζουμε εμείς τα όρια. Ας τα αφήσουμε να μας εκπλήξουν.

