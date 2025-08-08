Ανοίγεις την ντουλάπα, βγάζεις το αγαπημένο λινό πουκάμισο, δένεις τα μαλλιά σου πρόχειρα ψηλά και κοιτάς τον καθρέφτη. «Και τώρα… τι μακιγιάζ κάνω;»

Το καλοκαίρι είναι εδώ και μαζί του φέρνει τη διάθεση για φρεσκάδα, ανεμελιά, αλλά και εκείνη τη διακριτική λάμψη που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά σου χωρίς να τα βαραίνει. Το μακιγιάζ του φετινού καλοκαιριού έχει γεύση φρούτων και υφή σοκολάτας. Δεν μιλάμε για υπερβολές, έντονες γραμμές ή δραματικά looks. Μιλάμε για αποχρώσεις που εμπνέονται από τη φύση και «αγκαλιάζουν» το καλοκαιρινό φως.

Είναι αυτό το αποτέλεσμα που μοιάζει ανεπιτήδευτο αλλά είναι απόλυτα μελετημένο. Αν αναρωτιέσαι ποια beauty looks θα πρωταγωνιστήσουν τους επόμενους μήνες, αυτά τα τέσσερα makeup trends είναι η απάντηση.

Φρέσκα, γήινα, γλυκά και κομψά, όπως ακριβώς θέλουμε να είναι το καλοκαίρι μας.

Peach tones

Η απόλυτη απόχρωση του καλοκαιριού επιστρέφει πιο δροσερή από ποτέ. Οι σκιές παίζουν σε πορτοκαλί-ροδακινί τόνους, τα ρουζ δίνουν στα ζυγωματικά μια απαλή, «ζουμερή» λάμψη, σαν να σε φίλησε ο ήλιος, ενώ τα χείλη έχουν εκείνη τη γυαλιστερή, juicy απόχρωση που θυμίζει δαγκωμένο ροδάκινο. Είναι φρέσκο, γλυκό και ιδανικό για όλες τις ώρες.

Cherry tones

Αν προτιμάς κάτι πιο έντονο, τα cherry tones είναι το απόλυτο ζεστό trend. Σκιές σε κερασί και βυσσινί τόνους δίνουν βάθος και ένταση στο βλέμμα, ενώ τα χείλη γίνονται το απόλυτο statement με κόκκινες, glossy αποχρώσεις, σαν να μόλις έφαγες κεράσια. Ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στο ρομαντικό και το αισθησιακό.

Natural makeup

Για εσένα που αγαπάς το less is more, το no makeup makeup look παραμένει σταθερή αξία. Φυσική βάση, λίγο ρουζ σε απαλό ροζ ή ροδακινί, διακριτική mascara και χείλη σε nude αποχρώσεις δημιουργούν ένα ανεπιτήδευτα φρέσκο αποτέλεσμα. Το τέλειο everyday look για τις πιο ανάλαφρες μέρες του καλοκαιριού.

Chocolate tones

Το σοκολατένιο makeup look επιστρέφει δυναμικά, αλλά αυτή τη φορά, πιο γήινο και sophisticated. Matte ή shimmering σκιές σε καφέ και bronze αποχρώσεις δίνουν βάθος και κομψότητα στα μάτια, ενώ τα χείλη ντύνονται με ζεστές, σοκολατί nude αποχρώσεις. Ταιριάζει ιδανικά με μαυρισμένες επιδερμίδες και φυσικά υφάσματα.

