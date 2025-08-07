Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου βρέθηκε ξανά στο όριο του αυτοφώρου μετά από τρεις μήνες ένα πρώην ζευγάρι, λόγω νέου ενδοοικογενειακού επεισοδίου.

Το νέο επεισόδιο αφορούσε απειλή, με τον άνδρα να στήνει «καρτέρι» στην πρώην σύντροφό του έξω από το μαγαζί που εργαζόταν στην περιοχή του Ελικοδρομίου. Ο ίδιος φτάνοντας στο μαγαζί που εργάζεται η σύντροφός του, τη συκοφαντούσε στο αφεντικό της, με σκοπό να την απολύσει. Επιπλέον η γυναίκα κατέθεσε ότι ο πρώην της την απειλεί ότι θα τη σκοτώσει.

Το ζευγάρι που διατηρούσε σχέση για περίπου δύο χρόνια, αποφάσισε να χωρίσει μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο την περασμένη άνοιξη. Τότε το ζευγάρι είχε φτάσει μέχρι τα δικαστήρια και στον άνδρα είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης έξι μηνών και περιοριστικός όρος να μην την πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε πρατήριο στη Λαρίσης με παρέα και ότι όλα όσα ισχυρίζεται η πρώην σύντροφός του είναι αποκυήματα της φαντασίας της.

Ο πρώην σύντροφος κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής και αθωώθηκε για την παραβίαση των περιοριστικών όρων του δικαστηρίου. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών και διέταξε την έκτιση του ενός μήνα, αναστέλλοντας το υπόλοιπο της ποινής. Επίσης του έδωσε το δικαίωμα να ασκήσει έφεση η οποία έχει αναστέλλουσα ιδιότητα, ωστόσο, το ζευγάρι τα… άκουσε από την πρόεδρο της έδρας, καθώς έχει απασχολήσει επανειλημμένα τη δικαιοσύνη.