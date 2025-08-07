Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν, κατά τη διάρκεια του μήνα Ιουλίου 2025, στην εδαφική αρμοδιότητα των νομών Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας. Η δημοσίευση των μηνιαίων στοιχείων συνοδεύεται με στατιστικά – αριθμητικά στοιχεία του αντίστοιχου περσινού μήνα.

α. Τροχαία Ατυχήματα (θανατηφόρα-σοβαρά-ελαφρά)

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας σημειώθηκαν -23- τροχαία ατυχήματα (έναντι -22- το 2024), εκ των οποίων:

-3- θανατηφόρα ατυχήματα (έναντι -6- το 2024),

-4- σοβαρά τροχαία ατυχήματα (έναντι -2- το 2024) &

-16- ελαφρά τροχαία ατυχήματα (έναντι -14- το 2024).

Από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των νομών καταγράφηκαν συνολικά –36– παθόντες (έναντι -31- το 2024), εκ των οποίων:

– 3 – νεκροί (έναντι -6- το 2024),

-4- βαριά τραυματίες (έναντι -2- το 2024) &

-29- ελαφρά τραυματίες (έναντι -23- και το 2024).

β. Δράσεις Τροχονομικής αστυνόμευσης

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε όλο το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον μήνα Ιούλιο 2025 πραγματοποιήθηκαν -40.869- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -8.762- παραβάσεις, από τις οποίες, μεταξύ άλλων:

-2.235- για παραβάσεις ταχύτητας,

-140- για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος (μέθη),

-97- για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,

-105- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

-543- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

– 95 – για χρήση κινητού τηλεφώνου,

– 111 – για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

– 47 – για αντικανονικό προσπέρασμα,

– 18 – για αντικανονικούς ελιγμούς,

– 13 – για παραβίαση προτεραιότητας,

-1.455- για παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων,

-150- για παραβάσεις Κ.Τ.Ε.Ο.,

-3- για μη χρήση παιδικών καθισμάτων &

-51- για φθαρμένα ελαστικά.

γ. Συμβουλές Οδικής Ασφάλειας

Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συμβουλές των τροχονόμων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει :

Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου στην οδήγηση και τον έλεγχο του οχήματος

Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά

Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας

Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας

Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας

Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος

Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα

Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη

Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα

Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ

Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς

Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Οι παραπάνω συμβουλές θα επαναλαμβάνονται διαρκώς με σκοπό να συμβάλλουν στην εμπέδωση της κυκλοφοριακής και οδικής παιδείας.