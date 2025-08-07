Βαρύ πένθος σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Ιλεάνας Μαρίας Μάρδα, καθηγήτριας του Μουσικού Σχολείου Βόλου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Η εκλιπούσα, μητέρα ενός παιδιού, αντιμετώπισε με γενναιότητα την ασθένειά της, παλεύοντας με αξιοπρέπεια μέχρι το τέλος. Ωστόσο, η ασθένεια αποδείχθηκε αδυσώπητη.

Καταγόμενη από τη Θεσσαλονίκη, είχε ενταχθεί στο διδακτικό δυναμικό του Μουσικού Σχολείου Βόλου το 2022, όπου και προσέφερε τις γνώσεις και την αγάπη της για τη μουσική με συνέπεια και πάθος. Ο πρόωρος χαμός της προκαλεί βαθιά συγκίνηση σε όσους είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της.

Η εκπαιδευτική κοινότητα, οι συνάδελφοι, οι μαθητές της, καθώς και οι οικείοι της, αποχαιρετούν με πόνο μια ξεχωριστή προσωπικότητα, γεμάτη ήθος και ευαισθησία.