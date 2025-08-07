Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο επίκεντρο της δημοσιότητας, τις τελευταίες ημέρες, βρίσκεται η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η οποία μίλησε αποκλειστικά στην Γεωργία Λαγού και στον ΑΝΤ1.

“Μέχρι και σήμερα δε μας έχει ενοχλήσει καμία αρχή, ούτε εμάς, ούτε και την οικογένειά μας. Δεν εμπλεκόμαστε σε καμία κατηγορία από αυτές που μας προσάπτουν τις τελευταίες ημέρες. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι εν λόγω πληροφορίες από τις δημοσιεύσεις είναι απολύτως ψευδείς και δεν έχουν καμία σχέση με εμάς.

Ένα από τα στοιχεία που έκαναν αρκετό θόρυβο είναι μία φεράρι, η οποία φέρεται να συνδέεται με τον Τρικαλινό σύντροφο της Καλλιόπης Σεμερτζίδου. Το πολυτελές αυτοκίνητο, έγινε αντικείμενο συζήτησης με πολλούς να αμφισβητούν την συμβατότητά του με τα δηλωμένα εισοδήματα.

