Η νέα εβδομάδα ξεκινά με ιδανικές καιρικές συνθήκες για τους αδειούχους του Δεκαπενταύγουστου, καθώς σύμφωνα με τον Λαρισαίο προγνώστη καιρού Φάνη Χατζηγρίβα , η χώρα θα απολαμβάνει ηλιοφάνεια σε όλα τα ηπειρωτικά και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, δημιουργώντας όμως δύο διαφορετικά θερμοκρασιακά «στρατόπεδα».

Στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα – Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Νότια Πελοπόννησο – θα επικρατήσουν θερμοί καταβατικοί ανατολικοί-βορειοανατολικοί άνεμοι, ανεβάζοντας τις θερμοκρασίες ακόμη και στο φάσμα των 40°C. Αντίθετα, στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του Αιγαίου, το μελτέμι θα προσφέρει δροσιά, με θερμοκρασίες αρκετά χαμηλότερες.

Ο κ. Χατζηγρίβας εκτιμά ότι το σκηνικό αυτό θα διατηρηθεί τουλάχιστον όλη την εβδομάδα, ενώ ουσιαστικές βροχές αναμένονται μετά τις 20 Αυγούστου, με πιθανές τοπικές μπόρες σε ορεινά της βορειοδυτικής χώρας. Μια αισθητή αλλαγή διαφαίνεται προς το τέλος του μήνα και στις αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις.

Η πρόγνωση ανά ημέρα

Δευτέρα 11/08: Ηλιοφάνεια παντού, μελτέμι στο Αιγαίο. Θερμοκρασίες έως 38°C στην ενδοχώρα, τοπικά 40°C στα δυτικά.

Τρίτη 12/08: Παρόμοιο σκηνικό, με τοπικές εξάρσεις θερμότητας έως 41°C σε δυτικά τμήματα.

Τετάρτη 13/08: Μικρή πτώση θερμοκρασίας – 36-39°C στα δυτικά, 33-36°C στην υπόλοιπη χώρα.

Πέμπτη 14/08: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ορεινά. Πτώση θερμοκρασίας – 34-37°C στα δυτικά, 32-35°C αλλού.

Παρασκευή 15/08: Καλοκαιρία με παροδικές νεφώσεις σε ορεινά της βόρειας Ελλάδας. Μέγιστες έως 36°C στα δυτικά, 33°C αλλού.

Σάββατο 16/08: Αίθριος καιρός, πιθανές μπόρες σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία. Θερμοκρασίες 30-34°C.

Κυριακή 17/08: Ηλιοφάνεια, άνοδος θερμοκρασίας – έως 38°C στα δυτικά, 37°C αλλού.

Συμπερασματικά, η εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου θα κυλήσει με εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, ιδανικές τόσο για παραθαλάσσιες αποδράσεις όσο και για ορεινές εξορμήσεις, με μόνη διαφοροποίηση την αυξημένη ζέστη στα δυτικά και την ευεργετική δροσιά του μελτεμιού στα ανατολικά.

