Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Τρικάλων για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

Στόχοι

1.1 Η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

1.2 Η έγκαιρη ενημέρωση που αφορά την περίοδο από την έναρξη της ανθοφορίας μέχρι την καρπόδεση του 50% των ανθέων, και την οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

1.3 Οι παραγωγοί πρέπει να παρακολουθούν τακτικά τις βαμβακοκαλλιέργειες και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζονται οι συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο, όπως παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωση.

Διαπιστώσεις

Στο εγκατεστημένο δίκτυο φερομονικών παγίδων της Υπηρεσίας μας, διαπιστώνονται χαμηλά έως μέτρια επίπεδα συλλήψεων ακμαίων (πεταλούδων) πράσινου σκουληκιού, στις περισσότερες περιοχές της Π.Ε Τρικάλων.

Μετά από τους επιτόπιους ελέγχους της Υπηρεσία μας δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη προνυμφών πράσινου σκουληκιού πάνω από όριο της επέμβασης.

Όσον αφορά το ρόδινο σκουλήκι σε ορισμένες περιοχές των Τ.Κ Πηνειάδας, Ζάρκου, παρατηρήθηκαν αυξημένες συλλήψεις ακμαίων (πεταλούδων) ενώ στις άλλες περιοχές οι συλλήψεις ακμαίων (πεταλούδων) κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και δεν έχουν παρατηρηθεί προσβολές ανθέων και καρυδιών.

Συστάσεις – Καλλιεργητικές πρακτικές

Οι παραγωγοί αυτή την περίοδο να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να επιθεωρούν τακτικά (τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα) τις καλλιέργειες τους, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα την πυκνότητα των πληθυσμών των εντόμων – εχθρών, ώστε να επεμβαίνουν όταν οι πληθυσμοί φθάσουν στα όρια επέμβασης, όπως αναφέρονται παρακάτω. Η επιθεώρηση των βαμβακιών συνιστάται να γίνεται πρωϊνές ή απογευματινές ώρες, διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια και εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σημεία της διαγωνίου.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ : Στο παρόν στάδιο, το κατώτερο όριο επέμβασης είναι τέσσερις (4) ζωντανές προνύμφες (σκουλήκια) και άνω σε 100 φυτά, ή μια νεαρή προνύμφη στα φυτά ενός μέτρου επί της γραμμής.

ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ : Επεμβαίνουμε με εγκεκριμένα εντομοκτόνα μόνο στην περίπτωση που σε τυχαίο δείγμα ανθέων από όλη την έκταση του χωραφιού, διαπιστωθούν προσβεβλημένα άνθη (ροζέτες) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ή σε τυχαία δειγματοληψία 100 καρυδιών βρεθεί προσβολή τουλάχιστον 5%.

Η χημική καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού είναι πιο αποτελεσματική όταν γίνεται στο 1ο ή στο 2ο στάδιο της προνύμφης (μήκος έως 1 εκ.) διότι οι μεγαλύτερης ηλικίας προνύμφες είναι πιο ανθεκτικές στα εντομοκτόνα.

Οι συνάδελφοι Γεωπόνοι (καταστήματα εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων κ.α.) που πιθανόν εντοπίσουν σημαντική προσβολή παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας έτσι ώστε σε συνεργασία μαζί τους να εκδοθεί προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή.

Εφαρμογή ψεκασμών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠ)

Δεν συνιστώνται επεμβάσεις με φυτοφάρμακα στις βαμβακοφυτείες χωρίς έλεγχο της πυκνότητας των επιβλαβών εντόμων και τη διαπίστωση των παραπάνω ορίων για πράσινο και ρόδινο σκουλήκι, διότι άστοχοι και άκαιροι ψεκασμοί επιβαρύνουν αρνητικά την καλλιέργεια, το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επισημαίνεται ότι όπου χρειαστεί επέμβαση με φ.π. τότε είναι επιθυμητή η εναλλαγή σκευασμάτων διαφορετικής δράσης και να αποφεύγεται η χρήση του ίδιου εντομοκτόνου πάνω από δυο φορές το χρόνο για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας των εχθρών.

Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τελική απόφαση να επέμβουν με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και για κάθε επικείμενο ψεκασμό να ενημερώνουν τους μελισσοκόμους ώστε να απομακρύνουν τα μελισσοσμήνη τους από την περιοχή του ψεκασμού. Όπου κρίνεται αναγκαίο η εφαρμογή των ψεκασμών να γίνεται την ώρα που δεν πετούν οι μέλισσες, κατά τις απογευματινές κυρίως ώρες μετά τη δύση του ηλίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Οι παραγωγοί πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία αναφέρονται στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του ΥΠ.Α.Α.Τ., ενώ η χρήση των προϊόντων αυτών πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες χρήστες κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης φ.π.

Σύμφωνα με το Ν.4036/2012, όποιος χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκειται σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι καλλιεργητές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας στα τηλ. 24313-51603, 51604 καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, στο τηλ. 24210-66525.