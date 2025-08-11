Με την ποίηση να κυριαρχεί και τους στίχους να μαγεύουν, μετακαλώντας ποιητές διεθνώς αναγνωρισμένους, πραγματοποιείται το καλοκαίρι του 2025 το 13ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης και συγκεκριμένα το διάστημα 25-29 Αυγούστου. Ο Δήμος Τρικκαίων στηρίζει τη διοργάνωση και φέτος, φιλοξενώντας τη αντίστοιχη εκδήλωση στις 28 Αυγούστου 2025, στο θεατράκι του Ληθαίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην εκδήλωση των Τρικάλων συμμετέχουν τρικαλινοί/ες ποιητές και ποιήτριες, αλλά βραβευμένοι ποιητές και από την Ισπανία, την Τυνησία, την Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο μαγευτικό θεατράκι του Ληθαίου (ώρα έναρξης 20:00) είναι το ακόλουθο:

Τέταρτη Ημέρα, 28. 8. 2025

Τρίκαλα – Θεατράκι του Ληθαίου

Η εκδήλωση θα συνοδεύεται από ζωντανή μουσική.

Παρουσιαστής: Νικόλας Κουτσοδόντης

20:00 – 20:10

Εισαγωγικοί χαιρετισμοί

Μιχαήλ Λάππας, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Δήμου Τρικκαίων

Θάνος Γώγος, Διευθυντής του Φεστιβάλ

Ειρήνη Κομνηνού, Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης /ΥΠΠΟ, Project Manager του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας

20:10 – 20:20

Ζωντανή Μουσική

20:20 – 20:50

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Σταύρος Ζαφειρίου, Γεωργία Κολοβελώνη, Παρασκευή Αλέξη, Απόστολος Γουγουλάκης, Ελένη Αλεξίου

20:50 – 21:00

Ζωντανή Μουσική

21:00 – 21:40

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Miguel Rodriguez Monteavaro (Ισπανία), Helen Ivory (Ηνωμένο Βασίλειο), Yolanda Castaño (Ισπανία), Θωμάς Τσαλαπάτης, Marianne Catzaras (Τυνησία)

21:40 – 21:50

Ζωντανή Μουσική

21:50 – 22:15

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Ηλίας Κεφάλας, Zita Iszó (Ουγγαρία/Τσεχία), Σωκράτης Καμπουρόπουλος

ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13ου ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΙΗΣΗΣ

25 – 29 Αυγούστου 2025

Εισαγωγή I, 25. 8. 2025

Αθήνα, Zátopek

Συνδιοργάνωση με τον Κύκλο Ποιητών

Παρουσιαστής: Δημήτρης Αγγελής

19:30

Ανάγνωση Ποίησης

Μαρία Κουλούρη, Miguel Rodriguez Monteavaro (Ισπανία), Γιώργος Κεντρωτής

Βιβλιοπαρουσίαση

Yolanda Castaño*: «Όταν παύω να είμαι λουλούδι, ενοχλώ» (Μετ. Δημήτρης Αγγελής)

Ανάγνωση Ποίησης

Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, John Tripoulas (ΗΠΑ/Ελλάδα)

*Yποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας και την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Ελλάδα

Εισαγωγή II, 25. 8. 2025

Βόλος, Μακρινίτσα

Art Café

Την εκδήλωση συνοδεύουν μουσικά η Μαρίνα Βολουδάκη και ο Σπυρίδωνας.

Παρουσιάστρια: Λίνα Φυτιλή

19:00 – 19:10

Eισαγωγικός χαιρετισμός

Θάνος Γώγος, Διευθυντής του Φεστιβάλ

19:10 – 19:20

Ζωντανή Μουσική

19:20 – 20:15

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες:΄Ivana Maksić (Σερβία), Ανθή Δρίλλια, Λίνα Φυτιλή, Dragica-Anta Djipalo Patsea (Ελλάδα/Σερβία), Φοίβη Γιαννίση, Άννα Εμμανουήλ, Βικτώρια Τσιόκου, Μίνα Πατρινού, Αριστοτέλης Πιττάρης

20:15 – 20:25

Ζωντανή Μουσική

20:25 – 21:40

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Martin Figura (Ηνωμένο Βασίλειο), Ελένη Κοσμά, Έλενα Ψαραλίδου, Δημήτρης Βούλγαρης, Ελισάβετ Αρσενίου, Ειρήνη Βογιατζή, Višnja Begović (Σερβία), Γεωργία Τσουκαλοχωρίτη, Χαριτίνη Μαλισσόβα, Μάριος Χατζηπροκοπίου, Αλέξιος Μάινας

21:40- 21:50

Ζωντανή Μουσική

Ημέρα Έναρξης, 26. 8. 2025

Λάρισα

Κήπος Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας

Ο Αθανάσιος Ζέρβας και η Μαρσέλα Λένα θα διαβάσουν τις μεταφράσεις των ποιημάτων.

Την εκδήλωση συνοδεύει μουσικά η πολυβραβευμένη χορωδία InDonnation, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Δημήτρη Κτιστάκη, με πιανιστική συνοδεία της βοηθού μαέστρου Φρόσως Κτιστάκη.

Παρουσιάστρια: Χρύσα Βουλγαράκη

19:30 – 20:00

Κτήριο Διαχρονικού Μουσείου

Εγκαίνια της έκθεσης τέχνης «Hopeless Romantic / Φρούδες ελπίδες: Η προσέγγιση της πραγματικότητας μέσω της αυταπάτης».

Σχεδιασμός και επιμέλεια: Αντιγόνη Καψάλη

20:00 – 20:10

Κήπος Διαχρονικού Μουσείου

Ζωντανή Μουσική

20:10 – 20:35

Τελετή Έναρξης

Εισαγωγικοί χαιρετισμοί:

Θάνος Γώγος, Διευθυντής του Φεστιβάλ

Θανάσης Μαμάκος, Δήμαρχος Λαρισαίων

Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Σίσσυ Παπαθανασίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμμάτων Υπουργείου Πολιτισμού

Θωμάς Ρετσιάνης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων

Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δημήτρης Αγγελής, Πρόεδρος Κύκλου Ποιητών, Διευθυντής Φρέαρ

Κώστας Κατσουλάρης, Πρόεδρος Εταιρείας Συγγραφέων, Διευθυντής Bookpress

20:35 – 20:50

Βραβείο Μάκης Λαχανάς

Το Βραβείο Μάκης Λαχανάς για τη συνολική προσφορά στην ελληνική ποίηση θα απονεμηθεί στον Γιώργο Χ. Θεοχάρη. Το βραβείο θα απονεμηθεί από τον Θωμά Ρετσιάνη, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων.

Ο ποιητής θα διαβάσει ποιήματά του.

Ομιλητής: Σωτήρης Παστάκας

20:50 – 21:25

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Alicia Stallings (ΗΠΑ/Ελλάδα), Martin Figura (Ηνωμένο Βασίλειο), Yolanda Castaño (Ισπανία), Θάνος Γώγος

21:25 – 21:35

Ζωντανή Μουσική

21:35 – 21:45

Βραβείο Θράκα

Ο/Η νικητής/τρια του Βραβείου Θράκα για την Πρώτη Ανέκδοτη Ποιητική Συλλογή θα διαβάσει ποιήματά του/της. Το βραβείο θα απονεμηθεί από τον Σωτήρη Παστάκα.

21:45 – 22:20

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Zoë Skoulding (Ουαλία), Αριστέα Τσάντζου, Marianne Catzaras (Τυνησία), Δημήτρης Αγγελής

22:20 – 22:30

Ζωντανή Μουσική

Ημέρα “Χρήστος Διαμαντής”, 27. 8. 2025

Καρδίτσα, Φυλακτή

Αυλή Δημοτικού Σχολείου Φυλακτής – Πολιτιστικό Κέντρο Χρήστος Διαμαντής

Την εκδήλωση συνοδεύει μουσικά ο Απόστολος Γουγουλάκης.

Παρουσιαστής: Χρήστος Κολτσίδας

20:00 – 20:10

Εισαγωγικοί χαιρετισμοί

Θάνος Γώγος, Διευθυντής του Φεστιβάλ

Σίσσυ Παπαθανασίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμμάτων Υπουργείου Πολιτισμού

Παναγιώτης Νάνος, Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα

20:10 – 21:00

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Κλεοπάτρα Λυμπέρη, Ράνια Ορφανάκου, Παναγιώτης Νάνος, Ηλίας Μπαρτζιώκας, Βίκυ Τριανταφύλλου, Αλέξανδρος Δεδηλιάρης, Γεωργία Γιώτα, Βαγγέλης Μπριάνας, Αφροδίτη Τσιώλη, Ηλίας Διαμαντής

21:00 – 21:10

Ζωντανή Μουσική

21:10 – 21:50

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Alicia Stallings (ΗΠΑ / Ελλάδα), Marija Dejanović (Κροατία/Ελλάδα), Άγγελος Μπέρτος

21:50 – 22:00

Ζωντανή Μουσική

22:00 – 22:30

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Catrin Menai (Ουαλία), Ειρήνη Καραγιαννίδου, Τζένη Φουντέα

22:30 – 22:40

Ζωντανή Μουσική

Ημέρα “Χρήστος Διαμαντής”, 27. 8. 2025

Λάρισα

P.Ar.Co – By the River

Την εκδήλωση συνοδεύει μουσικά ο Βαγγέλης Μπουντουλούλης στην κιθάρα.

Παρουσιάστρια: Ελένη Αναστασοπούλου

19:30 – 19:35

Eισαγωγικός χαιρετισμός

Ελένη Αναστασοπούλου, Εκπρόσωπος της Πινακοθήκης P.Ar.Co – By the River

19:35 – 19:45

Ζωντανή Μουσική

19:45 – 20:20

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Ηλίας Κουρκούτας, Χρύσα Μαστοροδήμου, Πέτρος Σκυθιώτης, Αθανάσιος Τζίκας, Χρύσα Αλεξίου, Πέτρος Ισαακίδης, Γιάννης Ζαραμπούκας

20:20 – 21:10

Παρουσιαση βιβλίων

Helen Ivory: «Η κατασκευή της μάγισσας» (Μετ. Νικόλας Κουτσοδόντης, Κατερίνα Ηλιοπούλου)

Ivana Maksić: «Οι μπολσεβίκοι δεν φοράνε νυχτικά» (Μετ. Χρήστος Κολτσίδας)

Για τα βιβλία θα μιλήσει ο Νικόλας Κουτσοδόντης.

Ποιήματά τους θα διαβάσουν οι ποιήτριες στην γλώσσα τους και σε ελληνική απόδοση η ηθοποιός Χρυσούλα Χρήστου

21:10 – 21:20

Ζωντανή Μουσική

21:20 – 22:00

Ανάγνωση Ποίησης

Συμμετέχοντες: Ισιδώρα Μοροσού, Μαρίνα Παπαδημητρίου, Αργύρης Κόσκορος, Θ.Π. Ζαφειρίου, Θανάσης Κριτσινιώτης, Δημήτρης Π. Κρανιώτης,Λάμπρος Αναγνωστόπουλος, Κωστής Παπαζάκ

22:00 – 22:10

Ζωντανή Μουσική

Ημέρα Λήξης, 29. 8. 2025

Λάρισα

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα

Παρουσιάστρια: Κωνσταντίνα Καρυδάκη

19:50 – 20:00

Εισαγωγικοί χαιρετισμοί

Θάνος Γώγος, Διευθυντής του Φεστιβάλ

Θωμάς Ρετσιάνης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων

Τασούλα Τσιλιμένη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

20:00 – 21:35

Μαραθώνιος Ποίησης

Συμμετέχοντες: Ελένη Αναστασοπούλου, Λάμπρος Παπαδήμας, Παύλος Καστανάρας, Βάλια Τσιλιμένη, Γιώργος Σαράτσης, Ιωάννα Γιαννακοπούλου, Τώνια Τσαρούχα, Νικόλας Κουτσοδόντης, Κώστας Καναβούρης, Μαρία Ρέστα, Βεατρίκη (Μπέττυ) Σαΐας-Μαγρίζου, Τασούλα Τσιλιμένη, Σωτήρης Παστάκας, Marija Dejanović (Κροατία/Ελλάδα), Χρήστος Κολτσίδας, Zita Iszó (Ουγγαρία/Τσεχία)

21:35 – 21:55

Οπτικοακουστική περφόρμανς

Zoe Skoulding και Catrin Menai (Ουαλία):

Coastal Echoes**: να ονοματίζεις τον κόσμο ξανά

**Το πρόγραμμα Coastal Echoes διοργανώνεται από το Literature Across Frontiers και υποστηρίζεται από το Wales Arts International.