Την Τετάρτη 13 Αυγούστου το κρουαζιερόπλοιο -που μεταφέρει (τουρίστες) στρατιώτες του IDF που έχουν αιματοκυλίσει τη Γάζα- έχει προγραμματίσει να επισκεφτεί το λιμάνι του Βόλου και τα Μετέωρα για αναψυχή.

ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ! ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΠΙΣΩ!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΩΡΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ !

ΣΤΟΠ στην εμπλοκή και στη στήριξη της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού Λαού.

Οι εργαζόμενοι, όλα τα συνδικάτα, θα εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον παλαιστινιακό λαό. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 60.000 οι οποίοι είναι κυρίως παιδιά. Πλέον αυξάνεται όλο και περισσότερο ο αριθμός των παιδιών και των αμάχων που πεθαίνουν από την πείνα.

Οι τελευταίες εξελίξεις με τις δηλώσεις Νετανιάχου για καθολική κατοχή της Γάζας καταρρίπτουν κάθε επιχείρημα περί «δικαιώματος στην αυτοάμυνα» του Ισραήλ, το οποίο είχαν σπεύσει να αποδεχτούν τόσο η κυβέρνηση της ΝΔ αλλά και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει μεγάλη ευθύνη για τη στήριξη στο κράτος δολοφόνο. Από κοινού με την πρεσβεία του Ισραήλ επιχειρούν αξιοποιώντας και την έλευση των συγκεκριμένων Ισραηλινών στρατιωτών (τουριστών) να ξεπλύνουν τα εγκλήματα του κράτους δολοφόνου, να καταστείλουν κάθε αντίδραση κάθε έκφραση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης στο όνομα του «αντισημιτισμού».

Οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης που αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα, από εργατικά σωματεία, φορείς και τον λαό στόχο έχουν να εκφράσουν με όλους τους τρόπους την αλληλεγγύη προς τους παλαιστίνιους που αγωνίζονται ενάντια στην κατοχή και τα σχέδια των ιμπεριαλιστών στην περιοχή τους. Ο ελληνικός λαός και άλλοι λαοί τόσο στην Ευρώπη, όσο και στον κόσμο απαιτούν να μπει ένα τέλος στο έγκλημα.

Απαιτούμε:

•Καμία οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία και στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ

•Λευτεριά στην Παλαιστίνη

•Να σταματήσει τώρα η απαράδεκτη επιχείρηση που στόχο έχει την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας

•Αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ.