Ένα έργο ζωτικής σημασίας για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, το Φράγμα Ληθαίου, που ξεκίνησε το 2006 και παρέμενε ανολοκλήρωτο μέχρι το 2023, φτάνει επιτέλους στο τέλος του, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, κατά τη διάρκεια της αυτοψίας που πραγματοποίησε σήμερα.

«Μέχρι το τέλος του μήνα μπαίνει το πώμα και αρχίζει να μαζεύει νερό» τόνισε, περιγράφοντας τη σημασία του έργου τόσο για την άρδευση της περιοχής όσο και για την αντιπλημμυρική προστασία.

Το φράγμα, σε υψόμετρο 300 μέτρων, έχει συνολικό μήκος 526 μέτρα, Η χωρητικότητα ανέρχεται σε 2.500.000 κυβικά μέτρα και θα αρδεύει 15.000 στρέμματα στους οικισμούς Νέας Ζωής, Αύρας, Σπαθάδων, Θεόπετρας, Ριζώματος, Καλοχωρίου και Αγίου Νικολάου.

Δήλωση Δημήτρη Κουρέτα

«Σήμερα είναι μια σημαδιακή μέρα. Μέχρι το τέλος του μήνα το φράγμα ολοκληρώνεται, μπαίνει το πώμα και επιτέλους θα αρχίσει να λειτουργεί, συγκεντρώνοντας 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Το έργο αυτό ταλαιπωρήθηκε πολύ. Ξεκίνησε το 2006, βάλτωσε για χρόνια και από το 2023, με δική μας πρωτοβουλία και χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ, φτάνουμε σήμερα στην ολοκλήρωσή του. Όταν γεμίσει, θα αποτελέσει όχι μόνο υποδομή ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους και την αγροτική παραγωγή, αλλά και σημείο επισκεψιμότητας για όσους έρχονται στα Μετέωρα και στη Θεόπετρα.

Η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε όλη τη Θεσσαλία, με master plan που δημοπρατούνται τις επόμενες εβδομάδες, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό από 5 σε 50 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να θωρακίσουμε αποτελεσματικά την περιοχή μας».

