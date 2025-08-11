Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε φέτος 1.620 μόνιμους διορισμούς στη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 1.280 στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση (ΕΑΕ). Η επίσημη εικόνα που παρουσιάζεται είναι ότι οι διορισμοί υπερβαίνουν τα οργανικά κενά. Ωστόσο, η σύγκριση κενών και διορισμών αποκαλύπτει σημαντικές στρεβλώσεις στον τρόπο που το Υπουργείο υπολογίζει τις ανάγκες της εκπαίδευσης.

Τα οργανικά κενά, που αποτελούν τον «μπούσουλα» για τις μεταθέσεις και τους μόνιμους διορισμούς, υπολογίζονται με έναν αλγόριθμο που υποτιμά συστηματικά τις πραγματικές ανάγκες.

Στη Γενική Εκπαίδευση, μόνο μία ειδικότητα (ΠΕ04.04) έχει λιγότερους διορισμούς από τα κενά της (!), ενώ οι περισσότερες εμφανίζουν υπερκάλυψη. Στην ΕΑΕ, η εικόνα είναι διαφορετική. Η συντριπτική πλειοψηφία των διορισμών συγκεντρώνεται στις τρεις ειδικότητες (ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04), λόγω και των νέων θέσεων στα Τμήματα Ένταξης.

Έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι η λύση δεν βρίσκεται σε «λογιστικά προσαρμοσμένους» αριθμούς, αλλά σε μαζικούς, μόνιμους διορισμούς με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και των μαθητών/μαθητριών. Έχει τεθεί επίσης η αλλαγή του αλγορίθμου υπολογισμού των κενών και η συγκρότηση ομάδας εργασίας με συμμετοχή των αιρετών, ώστε η στελέχωση να γίνεται με κριτήριο την εκπαιδευτική πραγματικότητα και όχι τη δημοσιονομική διαχείριση.

Συγκριτική ανάλυση κενών – διορισμών στη Γενκή

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα συνολικά οργανικά κενά στους κλάδους/ειδικότητες στους οποίους θα πραγματοποιηθούν διορισμοί ανέρχονται σε 886.

• Μοναδική ειδικότητα με λιγότερους διορισμούς από τα κενά: ΠΕ04.04 (29 διορισμοί – 30 κενά).

• Ταύτιση αριθμού κενών και διορισμών: ΠΕ07, ΠΕ33, ΠΕ85, ΠΕ87.03, ΠΕ87.08, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.02, ΤΕ01.04.

• Σε όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες, οι διορισμοί υπερβαίνουν τα οργανικά κενά, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό δείχνει ότι το Υπουργείο θα διορίσει σε περιοχές με υπάρχοντα κενά ή/και σε περιοχές που εμφανίζονται με μηδενικά κενά, ενδεχομένως ακόμη και σε πλεονασματικές (αν και αυτό θεωρείται απίθανο).

• Τα στοιχεία δείχνουν ότι διορισμούς στη Γενική για τις περισσότερες ειδικότητες δεν θα έχουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, με τους περισσότερους να δίνονται σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Συγκριτική ανάλυση κενών – διορισμών Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

• Για την ΕΑΕ, το ΥΠΑΙΘΑ ανακοίνωσε 1.280 μόνιμους διορισμούς, με τη μερίδα του λέοντος να κατανέμεται στους ΠΕ02 (820 διορισμοί), στους ΠΕ03 (180 διορισμοί) και στους ΠΕ04 (162 διορισμοί: ΠΕ04.01 – 90, ΠΕ04.02 – 34, ΠΕ04.04 – 20, ΠΕ04.05 – 18). Η ίδρυση των νέων Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) και η απόφαση του Υπουργείου να ενταχθούν οι νέες θέσεις στους διορισμούς, εκτόξευσαν τα νούμερα της ΕΑΕ σε ιστορικά υψηλά για ορισμένες ειδικότητες, ξεπερνώντας μάλιστα την αντίστοιχη ειδικότητα στη Γενική Εκπαίδευση.

• Μετά τις συμπληρωματικές 139 μεταθέσεις, τα εναπομείναντα οργανικά κενά στους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 της ΕΑΕ διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΕ02: 815

ΠΕ03: 906

ΠΕ04.01: 81,

ΠΕ04.02: 45,

ΠΕ04.04: 40,

ΠΕ04.05: 19

• Αν αφαιρέσουμε τους ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, σε όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες οι διορισμοί ανέρχονται σε μόλις 118, ενώ τα αντίστοιχα οργανικά κενά φτάνουν τα 231.

• Ταύτιση αριθμού κενών και διορισμών παρατηρείται στις ειδικότητες: ΠΕ01, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.02, ΠΕ87.06, ΠΕ87.09, ΠΕ88.05, ΠΕ91.01, ΤΕ01.13.

Στους ακόλουθους πίνακες περιλαμβάνονται όλες οι «ανοιχτές» περιοχές με κενά. Όπου χρειάζεται, δηλ στις περιπτώσεις που οι θέσεις για διορισμό είναι παραπάνω από τα κενά, περιλαμβάνονται και όσες περιοχές εμφανίζονται με μηδενικά κενά. Δεν παρατίθενται για λόγους οικονομίας οι πλεονασματικές περιοχές, αν και θεωρητικά το Υπουργείο μπορεί να κάνει διορισμούς και εκεί.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ (28 κενά / 90 διορισμοί)

Στοιχεία για την Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ (5 κενά / 5 διορισμοί)

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) -2

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ (11 κενά / διορισμοί 11)

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -2

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) -1

ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) -2

ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (14 κενά / διορισμοί 14)

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) -1

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) -2

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -2

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) -1

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (18 κενά / 18 διορισμοί)

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) -1

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) -2

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) -2

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (Δ.Ε.) -1

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) -1

Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (13 κενά / 13 διορισμοί)

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -2

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) -1

Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (9 κενά / 9 διορισμοί)

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) -1

Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) -1

Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (5 κενά / 1 διορισμός)

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) -1

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) -2

Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (2 κενά / 2 διορισμοί)

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) -1

Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ84 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (1 κενό / 1 διορισμός)

Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ85 – ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1 κενό / 1 διορισμός)

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (18 κενά / 18 διορισμοί)

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -3

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) -2

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) -2

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) -2

Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) -1

Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) -1

Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ87.02 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (1 κενό / 1 διορισμός)

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ87.03 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (8 κενά / 1 διορισμός)

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) -3

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ87.06 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3 κενά / 3 διορισμοί)

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ87.09 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (1 κενό / 1 διορισμός)

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ (30 κενά / 4 διορισμοί)

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) -2

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) -2

ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) -2

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) -4

Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) -3

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) -1

ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) -1

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) -1

Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) -1

Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) -1

Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) -2

Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ88.02 – ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (22 κενά / 4 διορισμοί)

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) -3

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -2

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -3

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) -1

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) -3

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) -2

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) -1

Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) -1

Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ88.04 – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (20 κενά / 2 διορισμοί)

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) -2

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) -2

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) -1

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) -2

ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) -2

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) -1

Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) -1

Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) -2

ΠΕ88.05 – ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (2 κενά / 2 διορισμοί)

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ89.01 – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (25 κενά / 3 διορισμοί)

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) -2

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) -3

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -2

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) -2

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) -1

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) -1

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) -1

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ89.02 – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (19 κενά /1 διορισμός)

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) -1

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) -3

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) -2

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) -1

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ91.01 – ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (2 κενά / 2 διορισμοί)

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) -1

ΤΕ01.13 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ (1 κενό / 1 διορισμός)

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

Οργανικά κενά ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (στους πίνακες παρατίθενται τα αρχικά κενά μετά τις μεταθέσεις του Μαρτίου 2025)

ΠΕ02 ΕΑΕ – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (αρχικά κενά 69 + 746 μετά τις μεταθέσεις στα κενά των ΤΕ / 820 διορισμοί)

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) -2

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) -3

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -10

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) -3

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) -2

Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) -2

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) -2

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) -3

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) -2

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) -2

ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) -7

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) -2

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) -2

ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) -3

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) -4

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) -1

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) -2

Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) -2

Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) -3

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) -2

Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ03 ΕΑΕ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (αρχικά κενά 65 + 841 μετά τις μεταθέσεις στα κενά των ΤΕ / διορισμοί 180)

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) -5

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) -4

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -8

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) -1

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) -1

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) -2

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) -3

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (Δ.Ε.) -1

ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) -2

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) -4

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) -2

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) -2

ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) -2

ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) -3

ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) -3

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) -2

Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) -1

Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) -3

Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) -1

Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) -2

Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) -1

Β΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) -2

ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ (11 αρχικά κενά + 70 μετά τις μεταθέσεις στα κενά των ΤΕ / διορισμοί 90)

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) -1

ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) -3

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) -1

Γ΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ04.02 – ΧΗΜΙΚΟΙ (αρχικά κενά 5 + 40 μετά τις μεταθέσεις στα κενά των ΤΕ / διορισμοί 34)

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ (αρχικά κενά 7 + 33 μετά τις μεταθέσεις στα κενά των ΤΕ / διορισμοί 20)

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) -1

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) -1

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) -1

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) -1

Β΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) -1

ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ (αρχικά κενά 1 + 18 μετά τις μεταθέσεις στα κενά των ΤΕ/ διορισμοί 18)

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) -1

Αρχικά οργανικά των ΤΕ για τις μεταθέσεις (δεν έχουν αφαιρεθεί οι μετατεθέντες)



Ενημερωτικά, παραθέτουμε και τα οργανικά κενά σε ΣΜΕΑΕ Κωφών – Τυφλών, όπως και στα ΚΕΔΑΣΥ.

ΣΜΕΑΕ Κωφών (Κ)– Τυφλών (Τ): 25 κενά

ΠΕ01 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Κ -1

ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) Τ -1

ΠΕ03 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Τ -2

ΠΕ03 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) Κ -1

ΠΕ03 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) Τ -1

ΠΕ03 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) Κ -1

ΠΕ06 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Κ -1

ΠΕ08 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Κ -1

ΠΕ11 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Κ -1

ΠΕ11 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Κ -1

ΠΕ11 Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Κ -1

ΠΕ04.01 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) Κ -1

ΠΕ04.02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) Κ -1

ΠΕ04.04 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) Τ -1

ΠΕ78 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Κ -1

ΠΕ78 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Τ -1

ΠΕ79.01 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Τ -1

ΠΕ80 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Τ -1

ΠΕ86 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) Κ -1

ΠΕ87.06 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Τ -1

ΠΕ88.01 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Τ -1

ΠΕ88.04 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Τ -1

ΠΕ88.05 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Κ -1

ΤΕ16 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Τ -1

ΚΕΔΑΣΥ: 20 κενά

ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ -1

ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ -1

ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΒΑΛΑΣ -1

ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ -1

ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΖΑΝΗΣ -1

ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -1

ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΡΟΔΟΥ -1

ΠΕ03-ΠΕ04 ΚΕΔΑΣΥ ΧΑΝΙΩΝ -1

ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ -1

ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -1

ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ -1

ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ -1

ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ ΗΛΕΙΑΣ -1

ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ -1

ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ -1

ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ ΚΩ -1

ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ ΝΑΞΟΥ -1

ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ ΣΑΜΟΥ -1

ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ ΦΩΚΙΔΑΣ -1

ΠΕ02 ΚΕΔΑΣΥ ΧΙΟΥ -1

Αναμφίβολα, η πραγματοποίηση των διορισμών είναι θετική και αποτελεί αποτέλεσμα των διαρκών πιέσεων του εκπαιδευτικού κινήματος, αλλά και αναγκαιότητα λόγω της μακροχρόνιας υποστελέχωσης. Ωστόσο, ο αριθμός τους υπολείπεται σημαντικά των πραγματικών, πάγιων και διαρκών αναγκών της εκπαίδευσης.

Η επίσημη εικόνα που παρουσιάζει το Υπουργείο είναι ότι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι φετινοί διορισμοί υπερβαίνουν τα οργανικά κενά, 1.620 διορισμοί στη γενική για 886 κενά. Έτσι, εύκολα μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί: «Αφού καλύπτονται και με το παραπάνω οι ανάγκες σας, γιατί συνεχίζετε να διαμαρτύρεστε;»

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Τα οργανικά κενά που ανακοινώνει το Υπουργείο δεν αντανακλούν την πραγματικότητα. Είναι προϊόν ενός αλγόριθμου υπολογισμού, ενός θεσμοθετημένου μηχανισμού κοπής κενών. Οι αιρετοί στα Υπηρεσιακά Συμβούλια καταψηφίζουν τους πίνακες κενών –πλεονασμάτων με βάση και τις ψηφισμένες θέσεις του κλάδου (συνεδριακές αποφάσεις ΟΛΜΕ).

Παρά τους διορισμούς, η εμπειρία όλων αυτών των ετών είναι πως κάθε Σεπτέμβρη τα σχολεία ξεκινούν με τεράστια κενά. Χιλιάδες αναπληρωτές/τριες καλούνται να «μπαλώσουν» τις τρύπες, πολλές φορές μέχρι τα Χριστούγεννα ή και αργότερα. Η υποστελέχωση επηρεάζει άμεσα τη μόρφωση των παιδιών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Η λύση που εδώ και χρόνια διεκδικεί ο κλάδος είναι:

Μόνιμοι διορισμοί για κάλυψη όλων των πραγματικών κενών. Πρόσληψη αναπληρωτών/τριών για πραγματική αναπλήρωση.

Του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου