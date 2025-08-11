Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινότητα στο άγγελμα θανάτου της Σεβαστής Σταθακοπούλου, η οποία έφυγε «χτυπημένη» από την επάρατη νόσο.

Μόλις μία ημέρα μετά τα γενέθλιά της «έφυγε» από τη ζωή η Σεβαστή Σταθακοπούλου, η οποία ήταν καθηγήτρια Αγγλικών. Είχε εργαστεί για χρόνια στον κλάδο της εστίασης, ως υποδοχή σε πολλά μαγαζιά της πόλης και των γύρω περιοχών.

Συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι το λαμπερό χαμόγελο και γεμάτο δύναμη «έσβησε» τόσο ξαφνικά μετά από γενναία μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Η Σεβαστή Σταθακοπούλου εργαζόταν ως καθηγήτρια Αγγλικών, ενώ η μεγάλη της αγάπη ήταν τα δύο της παιδιά, η Μυρτώ και ο Μιχάλης, καθώς και το εγγονάκι της, Μιχαήλ – Αγγελος.