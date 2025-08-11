Επείγουσα έκκληση για αίμα απευθύνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Τρικάλων, καθώς συνάδελφος φαρμακοποιός και συντοπίτης μας νοσηλεύεται και χρειάζεται άμεση βοήθεια.

Η δωρεά αίματος μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή και η ανταπόκριση όλων είναι κρίσιμη.

Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Τρικάλων, δίνοντας τα στοιχεία του ασθενούς: Π.Α.

Η συμμετοχή και η κοινοποίηση της ανακοίνωσης είναι ζωτικής σημασίας, ώστε το μήνυμα να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.