Τα Τρίκαλα τις τελευταίες ημέρες θυμίζουν… σκηνικό από διεθνές motor show. Στους δρόμους της πόλης κυκλοφορούν εντυπωσιακά supercars Porsche, Ferrari κ.α. που συνήθως συναντά κανείς σε διεθνείς εκθέσεις αυτοκινήτου και τραβούν όλα τα βλέμματα.

Οι ισχυροί κινητήρες, οι εντυπωσιακές γραμμές και η λάμψη των πολυτελών αυτών μοντέλων κάνουν κάθε τους εμφάνιση ένα μικρό «event» για τους λάτρεις της αυτοκίνησης.

Σημαντικό ρόλο στην αυξημένη παρουσία τέτοιων οχημάτων παίζει και η άφιξη των ομογενών που επιστρέφουν στα πάτρια εδάφη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, φέρνοντας μαζί τους κομμάτια της καθημερινότητας τους από το εξωτερικό — και μάλιστα σε τετράτροχη, υπερπολυτελή εκδοχή.