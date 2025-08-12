Advertisement
Δείτε φωτογραφίες: Προχωρούν οι εργασίες για τη δημιουργία «φυλακής» παράνομων μεταναστών στο Κουτσόχερο

Αυγ 12, 2025
in Featured, slider, Θεσσαλία
Προς… «υβριδική φυλακή» παράνομων μεταναστών η δομή του Κουτσόχερου
Παρά τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις του υπουργού Μετανάστευσης κ. Θάνου Πλεύρη ότι «δεν αλλάζει ο χαρακτήρας της δομής στο Κουτσόχερο» οι ίδιες οι εξελίξεις δείχνουν να διαψεύδουν την κυβέρνηση ως προς τις προθέσεις της για τη δημιουργία κέντρου κράτησης παράνομων μεταναστών στην περιοχή της Λάρισας.

Και το χειρότερο όλων, είναι – κατά τα φαινόμενα – πως αυτή η νέα «φυλακή» (καθώς οι παράνομοι μετανάστες θα είναι κρατούμενοι για την ελληνική πολιτεία), δείχνει να δημιουργείται χωρίς να πληροί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται. Κάτι που από την πρώτη στιγμή έχει διατρανώσει η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας, ζητώντας την άμεση λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων.

Όπως θα δείτε στις

φωτογραφίες, η περίφραξη που κατασκευάζεται είναι μονή και όχι διπλή που απαιτείται στις περιπτώσεις των κέντρων κράτησης, ενώ όπως καθαρά φαίνεται, το έδαφος είναι γεμάτο πέτρες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και εύρυθμη λειτουργία του κέντρου.

Επιπρόσθετα, έμπειροι στο χώρο της δημόσιας ασφάλειας, παρατηρούν «κραυγαλέες περιπτώσεις» εντός της Δομής που επίσης εγείρουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, όπως η ύπαρξη πυροσβεστικών κρουνών στο χώρο όπου θα κληθούν να κρατηθούν οι παράνομοι μετανάστες.

«Ας αφήσουν τις υπεκφυγές και ας το πουν δημόσια ότι φτιάχνουν μία φυλακή. Αλλά να τη φτιάξουν με τις σωστές προδιαγραφές για να μην έχουμε απρόοπτα…» σημείωναν στο onlarissa.gr

ΠΗΓΗ: onlarissa.gr
