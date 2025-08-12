Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από άνδρες της ΕΜΑΚ ένας άνδρας 76 ετών ο οποίος χθες το απόγευμα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε πηγάδι κοντά στο σπίτι του στη διασταύρωση των οδών Παρασκευοπούλου και λεωφόρος Καζανάκι.

Όπως αποκάλυψε αποκλειστικά το THENEWSPAPER αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρχές και κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου έφτασε στο σημείο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΤheΝewspaper, η σύζυγός του άρχισε να ανησυχεί όταν παρατήρησε ότι καθυστερούσε ασυνήθιστα να επιστρέψει στο σπίτι. Αφού έψαξε στην περιοχή χωρίς αποτέλεσμα, φοβήθηκε ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί και ειδοποίησε τις Αρχές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και αστυνομικοί, ενώ στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού του ηλικιωμένου ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ο 76χρονος, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

