Αυγ 12, 2025
in Featured, slider, Θεσσαλία
Φάνης Χατζηγρίβας: Τα «Μερομήνια» 2025-2026 – Αυτές είναι οι καιρικές προβλέψεις από Σεπτέμβριο 2025 έως Μάρτιο 2026 (ΒΙΝΤΕΟ)
Με πολυετή εμπειρία και πίστη στην ελληνική παράδοση, ο Λαρισαίος προγνώστης καιρού Φάνης Χατζηγρίβας παρουσίασε το πρώτο μέρος των φετινών «Μερομηνίων» για την περίοδο Σεπτέμβριος 2025 – Μάρτιος 2026. Η ανάλυσή του βασίστηκε σε προσωπικές παρατηρήσεις αλλά και σε στοιχεία που του έστειλαν φίλοι από διάφορα σημεία της χώρας, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και στις αρχές Αυγούστου.

Ο ίδιος υπενθυμίζει πως οι εκτιμήσεις έχουν «τοπικό» χαρακτήρα, καλύπτοντας μια ακτίνα περίπου 60 χιλιομέτρων από το σημείο παρατήρησης. Ωστόσο, συνδυάζοντας δεδομένα από «στρατηγικά επιλεγμένες» περιοχές, καταφέρνει – όπως λέει – να πετυχαίνει υψηλά ποσοστά επιτυχίας, που φτάνουν συνολικά το 80% και σε κάποιους μήνες το 95%.

Η διαδικασία, όπως τονίζει, απαιτεί μεγάλη προσοχή και πολλές άγρυπνες νύχτες. Σκοπός του είναι η έγκαιρη πρόγνωση ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες έντονων καιρικών φαινομένων. Παρά τις αντιδράσεις που δέχεται από όσους δεν αποδέχονται τη μέθοδο, επισημαίνει ότι εύχεται ο διάλογος να γίνεται με αξιοπρέπεια.

Για τον φετινό χειμώνα, ο Χατζηγρίβας προβλέπει έναν «φυσιολογικό» και ιδιαίτερα υετοφόρο κύκλο, από τους πιο βροχερούς των τελευταίων ετών, με αξιόλογες χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές. Στα ορεινά, εκτιμά ότι οι χιονοπτώσεις θα είναι πολύ έντονες και σε μεγάλη διάρκεια.

Δείτε αναλυτικά την εκτίμησή του: “Σας παρουσιάζω τα «Μερομήνια 2025-2026» – Μέρος 1ο: Σεπτέμβριος 2025 – Μάρτιος 2026.

Το παρόν αποτελεί μεγάλη προσπάθεια από μέρους μου, αλλά και φίλων από αρκετές γωνιές της χώρας μας, καθώς μου έστελναν τις παρατηρήσεις που ζητούσα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, αλλά και των πρώτων ημερών του Αυγούστου.

Όπως σας έχω ενημερώσει, τα «Μερομήνια» είναι τοπικού χαρακτήρα και αφορούν έκταση έως περίπου 60 χιλιομέτρων περιμετρικά του σημείου παρατήρησης. Παρ’ όλα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια έχω καταφέρει –εκτός από τα δικά μου στοιχεία– να συνδυάζω παρατηρήσεις από στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές, που μου στέλνουν φίλοι, και να αποδίδω ένα πολύ καλό αποτέλεσμα με σχετικά υψηλό ποσοστό επιτυχίας, το οποίο αγγίζει κάθε φορά το 80% συνολικά, και από 80% έως 95% σε ορισμένους μήνες.

Όλα αυτά απαιτούν μεγάλη προσοχή αλλά και ξενύχτια. Είμαι από τους λίγους που ασχολούνται με επιτυχία τόσο με την παράδοση της χώρας μας όσο και –θέλω να πιστεύω– με την επιστημονική προσέγγιση των καιρικών φαινομένων, με έναν και μοναδικό στόχο: την έγκαιρη πρόγνωση, προς αποφυγή άσχημων συνεπειών από διάφορες κακοκαιρίες που προσεγγίζουν τη χώρα μας (τα παραδείγματα είναι αρκετά).

Ήμουν διχασμένος για το αν τελικά αξίζει να αναρτήσω την εκτίμηση των «Μερομηνίων» και ελπίζω να μην είναι η τελευταία χρονιά. Εύχομαι όλοι όσοι είναι αντίθετοι με τη συγκεκριμένη μέθοδο να είναι τουλάχιστον αξιοπρεπείς και να μην εκφράζονται χυδαία προς το πρόσωπό μου.

Ο χειμώνας θα είναι φυσιολογικός με πολλά νερά – θα έλεγα από τους πιο υετοφόρους των τελευταίων ετών – και κάποια αξιόλογα πεδινά χιόνια. Στα ορεινά, προβλέπονται πάρα πολλά χιόνια.

Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε. Εύχομαι τα sites να σεβαστούν τον κόπο μου και οι τίτλοι που θα βάλουν να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.”

Δείτε το βίντεο:

ΠΗΓΗ: onlarissa.gr
