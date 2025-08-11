Την Τετάρτη 13 Αυγούστου πιάνουμε το νήμα των κινητοποιήσεων σε λιμάνια της χώρας μας τις προηγούμενες ημέρες, το νήμα των δεκάδων κινητοποιήσεων της 10ης Αυγούστου σε πολυάριθμα τουριστικά -και όχι μόνο- μέρη της χώρας μας με χιλιάδες διαδηλωτές, και διατρανώνουμε με μαχητικότητα και μαζικότητα την έμπρακτη αλληλεγγύη μας στον μαρτυρικό λαό της Παλαιστίνης, αποκλείοντας το λιμάνι του Βόλου και εμποδίζοντας την κάθοδο των στρατιωτών του ΙDF, οι οποίοι έχουν το θράσος να βολτάρουν στα ελληνικά νησιά για να ξεκουραστούν μετά τις σφαγές που διέπραξαν στη Γάζα.

Το μήνυμα το έχουν ήδη λάβει σε προηγούμενα λιμάνια και ήρθε και η δική μας στιγμή! Η Θεσσαλία που έχουν μετατρέψει σε νατοϊκό τσιφλίκι και επιχειρείται συνεχώς η αναβάθμιση του ρόλου της στα επιθετικά σχέδια ΗΠΑ-ΕΕ-ΝΑΤΟ- ελληνικής αστικής τάξης, δεν αποτελεί μια τυχαία περιοχή της χώρας μας. Το λιμάνι του Βόλου, η βάση στο Στεφανοβίκειο και οι συνεχείς αναβαθμίσεις κι επεκτάσεις της στρατιωτικής θωράκισης της περιοχής, πρέπει να σημάνουν συναγερμό στο αντιπολεμικό κίνημα. Η ενεργός συμμετοχή της χώρας μας στη σφαγή του λαού της Γάζας αποτελεί πρόκληση και πλέον πρέπει να μας βρουν μπροστά τους.

Η Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία-Ανταρσία για την Ανατροπή στηρίζει, συμμετέχει και καλεί τους εργαζόμενους κι εργαζόμενες, τον κόσμο του αγώνα και της αλληλεγγύης να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων ενάντια στην άφιξη του κρουαζιερόπλοιου που μεταφέρει τους Ισραηλινούς «τουρίστες» στο λιμάνι του Βόλου την Τετάρτη 13 Αυγούστου.

Δεν θέλουμε σιωνιστές τουρίστες, ούτε επενδυτές! Στρατιώτες του IDF που δολοφονούν Παλαιστίνιους και υπερασπιστές της κατοχής και της γενοκτονίας δεν έχουν χώρο στα νησιά, τα χωριά και τις πόλεις μας.

Να μην τολμήσει το «Crown Iris», να προσδέσει στο λιμάνι του Βόλου.

Να διακοπεί άμεσα κάθε συνεργασία, στρατιωτική, οικονομική, πολιτική, με το κράτος- δολοφόνο. Καμία εμπλοκή-συνενοχή της Ελλάδας. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Κάτω οι επιθετικοί άξονες με συμμετοχή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ – Αιγύπτου – ΗΠΑ.

Κάτω η κυβέρνηση της φτώχειας, του πολέμου και του ρατσισμού.

Όλες κι όλοι την Τετάρτη 13/8 στις 07:30 π.μ. συγκέντρωση στον κυκλικό κόμβο των ΚΤΕΛ Βόλου (Γαλαξίας) ενάντια στην άφιξη του Crown Iris με τους Ισραηλινούς υποστηρικτές του IDF και της σφαγής του Παλαιστινιακού λαού.

Αλληλεγγύη και αγώνας παντού, με κάθε μέσο, με όλες μας τις φωνές και τις δυνάμεις.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία – Ανταρσία για την Ανατροπή