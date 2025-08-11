Μεγάλη φωτιά σε χωματερή πίσω από τον καταυλισμό Ρομά (ΕΙΚΟΝΕΣ – ΒΙΝΤΕΟ)

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στον Τύρναβο, όταν μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε παράνομη χωματερή πίσω από τον καταυλισμό των Ρομά.

Οι φλόγες, τροφοδοτούμενες από ξερά χόρτα και απορρίμματα, επεκτάθηκαν γρήγορα, δημιουργώντας πυκνό καπνό που έγινε ορατός από μεγάλη απόσταση.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας έσπευσε στο σημείο με οχήματα και προσωπικό, προκειμένου να περιορίσει την πυρκαγιά και να αποτρέψει την εξάπλωσή της σε γειτονικές εκτάσεις και κατοικίες. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες και τον αέρα που πνέει.

Μέχρι στιγμής η φωτιά καίει με μεγάλη δύναμη ενώ απειλεί χωράφια.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Προσοχή στους κατοίκους Τυρνάβου: Ο καπνός από τη φωτιά στη χωματερή κατευθύνεται προς την πόλη. Συνιστάται να παραμείνουν κλειστά τα παράθυρα για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο και το Α.Τ. Τυρνάβου για την διερεύνηση των συνθηκών

Δείτε βίντεο:

Δείτε φωτογραφίες:

ΠΗΓΗ: tirnavospress.gr