Μια 44χρονη γυναίκα από τη Λάρισα βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη, όταν η πολυαναμενόμενη καλοκαιρινή απόδραση σε νησί του Ιονίου μετατράπηκε σε περιπέτεια. Η γυναίκα, τον Ιούλιο, μέσω εφαρμογής ενοικίασης ακινήτων, έκλεισε μονοκατοικία για τις αρχές Αυγούστου, καταβάλλοντας 2.300 ευρώ μέσω τράπεζας.

Ωστόσο, όταν συγγενικό της πρόσωπο έφτασε στο νησί στις 6 Αυγούστου για να απολαύσει τις διακοπές, διαπίστωσε πως το κατάλυμα… δεν υπήρχε. Κανένα ακίνητο στην περιοχή δεν ταίριαζε με την περιγραφή ή τα στοιχεία που αναφέρονταν στην κράτηση και το έμβασμα.

Η δυσάρεστη ανακάλυψη οδήγησε την 44χρονη να καταγγείλει αμέσως το περιστατικό στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ., η οποία έχει αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Το περιστατικό αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα του πόσο ευάλωτοι μπορεί να είναι οι πολίτες σε καλοστημένες διαδικτυακές απάτες, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής των διακοπών.