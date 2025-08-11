Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μετεώρων ενημερώνει τους πολίτες ότι, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Τρικάλων και Καλαμπάκας, αύριο Τρίτη 12 Αυγούστου θα βρίσκονται στην Κατηγορία Κινδύνου 3 – Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς. Λόγω των παρατεταμένων ξηροκαιρικών συνθηκών και των αυξημένων θερμοκρασιών που επικρατούν και προβλέπεται να συνεχιστούν, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Ο Δήμος Μετεώρων ενημερώνει ότι:

✅ Οι υπηρεσίες του Δήμου τίθενται σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας.

✅ Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς καλούνται να είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων συμβάντων.

✅ Ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας, παραμονής και διέλευσης προσώπων και οχημάτων σε:

-Δασικά οικοσυστήματα

-Περιοχές NATURA

-Άλση και πάρκα

βάσει της απόφασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΡΑ017ΛΡ-ΒΚ7), κατά τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι Κατηγορίας 3, 4 ή 5.

Οδηγίες προς τους πολίτες:

Αποφύγετε ενέργειες στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, καύση υπολειμμάτων κ.ά.).

Μην ανάβετε φωτιές για κανέναν λόγο σε υπαίθριους χώρους.

Αν εντοπίσετε καπνό ή φωτιά, καλέστε άμεσα το 199 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).

Παρακολουθείτε τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου και των αρμόδιων αρχών. Η προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής είναι ευθύνη όλων μας. Παραμένουμε σε εγρήγορση – μένουμε ασφαλείς.