Ομορφες μελωδίες και αισθαντικές, εικόνες, μνήμες και συναισθήματα, κυριάρχησαν στην εξαιρετική συναυλία που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 10 Αυγούστου στον Μύλο Ματσόπουλου. Ο Δήμος Τρικκαίων – Μουσείο Τσιτσάνη, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, με τη στήριξη της e-trikala ΑΕ και την υποστήριξη της κ. Σοφίας Διβάνη, οργάνωσε τη συναυλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού για την πανσέληνο, αφιερωμένη στην Ελλη Διβάνη.

Τον ειδυλλιακό χώρο του Μύλου Ματσόπουλου κατέκλυσαν οι τρικαλινοί/ες,λ απολαμβάνοντας τα τραγούδια που ερμήνευσαν οι Δήμητρα Αντωνακούδη και Νίκη Ντουσιοπούλου, με τη συνοδεία της «Ορχήστρας των Τρικάλων» και σε ενορχηστρώσεις του Σάκη Κοντονικόλα. Με μελωδίες μεγάλων Ελλήνων καλλιτεχνών, υμνήθηκαν το φεγγάρι και η πανσέληνος. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην Ελλη Διβάνη και σε αυτή αναφερόταν τα κείμενα που ο συγγραφέας Νίκος Μάντζιος διάβαζε ανάμεσα στα τραγούδια.

Καλωσόρισμα έκανε ο κ. Στ. Καραγιώργος, καλλιτεχνικός διευθυντής το Μουσείο Τσιτσάνη, υπενθυμίζοντας τη διαχρονική διοργάνωση παρόμοιων δράσεων από τον Δήμο Τρικκαίων, τον οποίο εκπροσώπησαν οι πρόεδροι ΔΕΥΑΤ και «Αστική Ανάπτυξη» Χρήστος Μπλουγούρας και Γιώργος Ζιώγας και οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαρίνα Καραμέτου και Ζωή Παπαναστασίου. Παραβρέθηκαν, η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, ο π. Δήμαρχος Τρικκαίων Μιχάλης Ταμήλος και εκατοντάδες τρικαλινοί/ες.

Την «Ορχήστρα των Τρικάλων» αποτελούσαν οι Σάκης Κοντονικόλας – πιάνο & ενορχήστρωση, Δημήτρης Τυχάλας – κιθάρα, Νεκτάριος Παπαγεωργίου – κλαρίνο, Βασίλης Μητσιάκης – μπουζούκι, Λεωνίδας Κυρίδης – μπάσο.