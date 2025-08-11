Αυτοψία στις εργασίες που γίνονται στο Φράγμα Ληθαίου στην περιοχή της Νέας πραγματοποίησε τη Δευτέρα το πρωί ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.

Ο κ. Κουρέτας δήλωσε ικανοποίηση για την ολοκλήρωση των εργασιών που προσδιορίζονται στο τέλος του Αυγούστου, τονίζοντας τη μεγάλη σημασία του ως ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό και αρδευτικό έργο, χωρητικότητας 2,5 εκατ. κυβικών, που μπορεί να λειτουργήσει και ως τουριστικός προορισμός.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευαν η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή κ.ά.

Οι δηλώσεις του κ. Κουρέτα: