Τα ηνία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας έλαβε από τον Αναστάσιο Λάππα, ο Μιχάλης Βαρδούλης. Μετά τη συνάντηση των νεοκλεγμένων στη διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας, έπειτα από τις εκλογές της Κυριακής, ο Μιχάλης Βαρδούλης, έλαβε την θέση του προέδρου.

Αναλυτικά η νέα σύνθεση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Βαρδούλης Μιχαήλ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Α’ Αντιπρόεδρος: Καϊκης Ζαχαρίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Β’ Αντιπρόεδρος: Καλφούντζος Παναγιώτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γραμματέας: Πλησιώτης Σωτήριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ταμίας: Σιούρας Χαρίλαος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γάτος Δημήτριος, Εκτελεστικό Μέλος

Λάππας Αναστάσιος, Ανώτερο Εκτελεστικό Μέλος – Γενικός Διευθυντής

Αλεξάκος Δημήτριος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βλιώρας Κωνσταντίνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γιαννούσης Κωνσταντίνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σπανός Κωνσταντίνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τσόλας Δημήτριος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος