Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 στις 6.00 μ.μ. με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης Γαρδικίου και Πύλης κ.κ. Χρυσοστόμου, τελέστηκε ο Αγιασμός για την Έναρξη των Εσπερινών Κηρυγμάτων από τον π.Νικόλαο Δαλαγιώργο.

Ο π. Νικόλαος μεταφέροντας τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Σεπτού μας Ποιμενάρχου κ.κ. Χρυσοστόμου, προς πνευματική ωφέλεια των πιστών χριστιανών που εμπιστεύονται τόσα χρόνια τη Χριστιανική Αδελφότητα ΕΛΕΗΜΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ και κατακλύζουν την αίθουσα προς οικοδομή της ψυχής τους.

Η πνευματική δραστηριότητα που έχει αναπτύξει η αδελφότητα από το 1930 έχει να κάνει με την κατα Xριστό μόρφωση των μελών αυτού και παντός ανθρώπου καθώς και την υλική αρωγή και ενίσχυση των ασθενών και πενήτων και εν γένει η εξάσκηση της φιλανθρωπίας.

Οι ομιλίες πραγματοποιούνται στην Αίθουσα της Αδελφότητας, Στουρνάρα 11 στα Τρίκαλα, κάθε Τρίτη απόγευμα στις 6.00.

Και αυτή την χρονιά θα προσπαθήσουμε με πνευματικό τρόπο να προσεγγίσουμε τον Θεό και να τελειοποιήσουμε την αγάπη μας φτάνοντας στο τελευταίο σκαλοπάτι της Κλίμακας του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου.

Καλή κι Ευλογημένη Χρονιά με Υγεία και πνευματική Χαρά σε όλους!