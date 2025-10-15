Κατόπιν υπομνήματος – διαμαρτυρίας των Σωφρονιστικών Διοικητικών Υπαλλήλων και αποσπασθέντων Υπαλλήλων στα Τμήματα Διοίκησης – Οικονομικού του Σωφρονιστικού Καταστήματος Τρικάλων, που έλαβε η Βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα Παλιούρα, κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, με θέμα:

«Εξαίρεση των Διοικητικών Υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης από την καταβολή του επιδόματος ειδικών συνθηκών».

Η Ερώτηση αφορά τη διάταξη του άρθρου 40 του πρόσφατου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος ειδικών καθηκόντων ύψους 100 ευρώ μηνιαίως στο προσωπικό των Καταστημάτων Κράτησης και των Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων, εξαιρουμένων των διοικητικών υπαλλήλων.

Η κ. Παπακώστα επισημαίνει ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι αποτελούν οργανικό και απαραίτητο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού των σωφρονιστικών καταστημάτων, καθώς εκτελούν κρίσιμες διοικητικές, οργανωτικές και υπηρεσιακές αρμοδιότητες, εντός των ίδιων εγκαταστάσεων και υπό τις ίδιες συνθήκες με το υπόλοιπο προσωπικό.

Η Βουλευτής ζητά από τους συναρμόδιους Υπουργούς να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασης ή ερμηνευτικής διευκρίνισης της διάταξης, προκειμένου να διασφαλιστεί ενιαία μεταχείριση όλων των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κλάδου, χωρίς ουσιαστική δημοσιονομική επιβάρυνση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι των Καταστημάτων Κράτησης αποτελούν οργανικό και αναπόσπαστο μέρος του προσωπικού των σωφρονιστικών δομών της χώρας.

Ασκούν καθήκοντα υψηλής ευθύνης, όπως η διαχείριση φακέλων κρατουμένων, η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, η διεκπεραίωση πειθαρχικών υποθέσεων, η παρακολούθηση αδειών και μεταγωγών, καθώς και η διαχείριση θεμάτων προσωπικού, οικονομικών και εφοδιασμού.

Παρότι δεν εκτελούν καθήκοντα φύλαξης, εργάζονται εντός των ίδιων εγκαταστάσεων με το υπόλοιπο προσωπικό, συμμετέχοντας ενεργά στην καθημερινή λειτουργία και στη διατήρηση της ασφάλειας και της τάξης.

Η εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρμογής του επιδόματος ειδικών συνθηκών δεν αντικατοπτρίζει τη λειτουργική πραγματικότητα των καταστημάτων κράτησης, όπου η συνεργασία όλων των κλάδων προσωπικού είναι απολύτως αναγκαία για την αποτελεσματική λειτουργία των δομών.

Επιπλέον, η διάκριση αυτή δημιουργεί ζήτημα διοικητικής ισοτιμίας, καθώς υπάλληλοι που υπηρετούν στο ίδιο περιβάλλον, υπό παρόμοιες συνθήκες εργασίας, αντιμετωπίζονται μισθολογικά με διαφορετικό τρόπο.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου, πολλοί εργαζόμενοι και υπηρεσιακοί φορείς επισήμαναν την ανάγκη να επεκταθεί η ρύθμιση και στους διοικητικούς υπαλλήλους, ώστε να διασφαλιστεί η ενότητα του προσωπικού και η ίση αναγνώριση όλων των υπηρετούντων.

Η ενδεχόμενη επέκταση της διάταξης δεν θα είχε ουσιαστική δημοσιονομική επιβάρυνση, καθώς ο αριθμός των διοικητικών υπαλλήλων στις φυλακές είναι περιορισμένος, ενώ το ύψος του επιδόματος είναι σταθερό και προβλέψιμο.

Η εξέταση μιας διορθωτικής ρύθμισης ή ερμηνευτικής εγκυκλίου θα συνέβαλε στη διοικητική συνοχή και θα απέτρεπε φαινόμενα άνισης αντιμετώπισης μεταξύ υπαλλήλων που υπηρετούν στο ίδιο θεσμικό πλαίσιο.

Επιπλέον, θα ενίσχυε το αίσθημα θεσμικής συνέπειας και δικαιοσύνης στις σωφρονιστικές υπηρεσίες, χωρίς να αλλοιώνει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της ρύθμισης.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ: