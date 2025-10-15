Στις 25/09/2025 έγινε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση, για το σχολικό έτος 2025-2026, των Γονέων/Κηδεμόνων με τη Δ/νση και τους Εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας.

Αρχικά η διευθύντρια του Σχολείου κ. Μαριάννα Αποστόλου καλωσόρισε τους Γονείς/Κηδεμόνες και ευχήθηκε να έχουμε μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά προς όφελος των μαθητών/τριών του Σχολείου μας. Αναφέρθηκε στους στόχους που έχει θέσει το Σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά, η επίτευξη των οποίων θα εξαρτηθεί, σε σημαντικό βαθμό, από την καλή συνεργασία μεταξύ των Γονέων/Κηδεμόνων και του Σχολείου.

Κατόπιν μίλησε για γενικότερα θέματα που αφορούν την αγωγή και την πρόοδο των μαθητών/τριών και μετά για ειδικότερα που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου. Αναφέρθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου όπου οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για τη λειτουργία του σχολείου, για τους κανόνες που αναφέρονται στον κανονισμό και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα αλλά και στις υποχρεώσεις των μαθητών/τριών.

Τόνισε ότι η πρωινή προσέλευση έχει μεγάλη σημασία για τους μαθητές/τις μαθήτριες καθώς μετα την προσευχή γίνεται καθημερινά ενημέρωση για διαγωνισμούς, δράσεις του σχολείου και άλλες δραστηριότητες. Ιδιαίτερη μνεία έκανε για τη λειτουργία, για πρώτη φορά στο Σχολείο, του Τμήματος ‘Ένταξης που θα βοηθήσει στην συμπερίληψη και την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία.

Στη συνέχεια ο υποδιευθυντής κ. Σεραφείμ Σαμορέλης, αλλά και οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου τόνισαν ότι η αγωνία τους και η προσπάθειά τους είναι πάντα πώς να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/ριες στη γνωστική, πνευματική και ηθική ανάπτυξή τους και ότι είναι πάντα στη διάθεση των Γονέων/Κηδεμόνων για ενημέρωση και συνεργασία.

Οι καθηγήτριες του Τμήματος Ένταξης κ. Ελένη Παπαθανασίου (Μαθηματικός ΠΕ03) και κ Χρύσα Σκούτα (Φιλόλογος ΠΕ02) τόνισαν επιπλέον, ότι θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν όλα τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, ανεξάρτητα αν έχουν γνωμάτευση από το ΚΕΔΑΣΥ, αρκεί να το ζητήσουν με μια απλή τους αίτηση οι γονείς τους.

Πήραν το λόγο όλοι οι καθηγητές του σχολείου μίλησαν για τους στόχους του σχολείου και προέτρεψαν τους γονείς να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους, για τη συμπεριφορά τους και να αναφέρουν τυχόν προβλήματα υγείας ή άλλα που αντιμετωπίζουν στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.

Ενημερώθηκαν επίσης για τα βιωματικά σεμινάρια που θα γίνουν και φέτος στο σχολείο μας και ότι η συμμετοχή τους σε αυτά θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά τους και να κατανοήσουν καλύτερα την εφηβική ηλικία που διανύουν.

Στη συνέχεια η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου κ. Νικολέτα Τρικαλιώτη αναφέρθηκε στις δράσεις του Συλλόγου και στην άριστη συνεργασία με το Σχολείο και παρότρυνε τους άλλους Γονείς και Κηδεμόνες να ενεργοποιηθούν περισσότερο στο Σύλλογο, είτε θέτοντας υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, είτε βοηθώντας στις δράσεις του Συλλόγου.

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των παρευρισκόμενων και προσφορά εδεσμάτων και αναψυκτικών από τη Διεύθυνση του Σχολείου. Σίγουρα ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση που προμηνύει ότι η καλή συνεργασία των Γονέων/Κηδεμόνων με το Σχολείο που υπήρχε μέχρι σήμερα θα συνεχιστεί , έχοντας πάντα ως κεντρικό στόχο την πρόοδο και τη σωστή αγωγή των μαθητών/τριών.