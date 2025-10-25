Νέες εξελίξεις λαμβάνει το συμβάν της ξεχασμένης τσάντας Τρικαλινού αυτοδιοικητικού στην αίθουσα του Gisemi. Η τσάντα φέρεται να εντοπίστηκε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης Θεσσαλών αυτοδιοικητικών που συζητούσαν για το θέμα του ΦΟΣΔΑ. Η τσάντα σύμφωνα με τα όσα είχαν ειπωθεί τον περασμένο Αύγουστο, υποτίθεται πως περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό της τάξης των 40.000 ευρώ. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την επέμβαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία ξεκίνησε τον έλεγχο και την εξέταση της υπόθεσης για να εξακριβώσει αν ευσταθούν τα λεγόμενα. Από την πλευρά του ο δήμαρχος στον οποίο ανήκε η τσάντα, ισχυρίζεται ότι όλα όσα ακούστηκαν δεν ισχύουν. Παράδεχτηκε ότι η τσάντα ήταν δική του, όντως την ξέχασε αλλά δεν περιείχε το ποσό των 40.000 ευρώ, αλλά το ποσό των 1.500 ευρώ και μερικά προσωπικά έγγραφα. Μίλησε για κατασκευασμένα και κατευθυνόμενα δημοσιεύματα, κάνοντας λόγο για συκοφάντηση, δείχνοντας πρόσωπο άλλου δημάρχου.