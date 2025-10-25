Ο Γιώργος Γραμματίδης ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση σε ηλικία 27 ετών, έκανε όλο το rebranding και κατάφερε να πάει τα χρώματά του σε 36 χώρες και στις πέντε ηπείρους.

Μπορείτε να φανταστείτε μια εταιρεία που να διαθέτει χρώματα για σπίτια μέχρι για σκάφη και αεροπλάνα; H αμιγώς ελληνική εταιρία ERLAC το έχει καταφέρει διαθέτοντας μάλιστα στο τιμόνι της έναν επιχειρηματία μόλις 30 ετών!

Ο ευρηματικός παππούς

Όλα ξεκίνησαν από τον παππού του Γιώργου Γραμματίδη, τον Γεώργιο Κουτλή, έναν ευρηματικό άνθρωπο που από μικρή ηλικία είχε τη βαθιά επιθυμία να δημιουργεί και να εξελίσσεται.

Ο ιδρυτής της ERLAC (Εργοστάσιο Λακών, αυτό σημαίνει το όνομά της) δεν μπορούσε ποτέ να μείνει στάσιμος. Εργάστηκε σε πολλούς τομείς, ξεκινώντας από την επισκευή ποτιστικών συστημάτων στη Λάρισα. Στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε στο εμπόριο και αργότερα στην παραγωγή καθαριστικών γενικής χρήσης στη Θεσσαλία. Παρά την επιτυχία του, όταν είδε ότι πολλοί ακολουθούσαν το παράδειγμά του, αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι πιο απαιτητικό – ένα νέο πεδίο όπου θα μπορούσε πραγματικά να ξεχωρίσει.

Εχοντας αποκτήσει εμπειρία ως εργαζόμενος σε χημικές βιομηχανίες της Αυστρίας και της Γερμανίας, επέστρεψε στην Ελλάδα με ένα όραμα: να δημιουργήσει το καλύτερο βερνίκι πατώματος στον κόσμο. Η πορεία δεν ήταν εύκολη. Περνούσε ατελείωτες ώρες στο υπόγειο εργαστήριό του, κάνοντας δοκιμές και συνεχείς βελτιώσεις. Οι φίλοι και γνωστοί του ανησυχούσαν πως οι αναθυμιάσεις από τα πειράματα θα του κόστιζαν την υγεία του. Όμως η επιμονή, η υπομονή και η διορατικότητά του τελικά νίκησαν.

«Ο οικογενειακός μύθος αναφέρει ότι ο παππούς ήταν κλεισμένος σε ένα υπόγειο για μήνες προκειμένου να δημιουργήσει ένα προϊόν εκκίνησης για ένα αξιοσημείωτο success story. Ηταν πρωτοπόρος και έψαχνε συνεχώς την ευκαιρία », αναφέρει ο Γιώργος Γραμματίδης στο Lemon Social Eye.

Το 1965, ο Γεώργιος Κουτλής κατάφερε κάτι που δεν είχαν πετύχει μεγάλες βιομηχανίες, ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό: δημιούργησε ένα βερνίκι πατώματος με υπερδιπλάσια αντοχή, αξεπέραστη γυαλάδα και άριστη εφαρμογή. Η καινοτομία αυτή δεν άργησε να γίνει γνωστή. Η ζήτηση αυξανόταν ραγδαία και ξεπέρασε σύντομα τις παραγωγικές δυνατότητες των πρώτων μικρών εγκαταστάσεων στη Λάρισα. Με μια τολμηρή απόφαση, μετακόμισε μαζί με την οικογένειά του στην Αθήνα. Στην συνέχεια ίδρυσε νέες εγκαταστάσεις παραγωγής στην Κηφισιά, όπου μπορούσε πλέον να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τους μεγάλους πελάτες της πρωτεύουσας.

Η επιτυχία της ERLAC συνεχίστηκε. Καθώς όλο και περισσότεροι επαγγελματίες γνώριζαν τα προϊόντα της, η ζήτηση εκτοξεύτηκε. Οι εγκαταστάσεις της Κηφισιάς δεν επαρκούσαν πλέον και το 1974 προχώρησε σε σημαντική επένδυση, δημιουργώντας νέες βιομηχανικές εγκαταστάσεις 55 στρεμμάτων στο 34ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας. Η ανάπτυξη δεν σταμάτησε εκεί..

Το 1982 έκανε δυναμική είσοδο στην παραγωγή και διάθεση οικοδομικών χρωμάτων. Λίγο αργότερα, παρουσίασε μια ακόμη πρωτοπορία: ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα –και μία από τις πρώτες παγκοσμίως– που εισήγαγε τις δοσομετρικές μηχανές χρωματισμού στα σημεία πώλησης, προσφέροντας στους πελάτες απεριόριστες αποχρώσεις και λάνσαρε στα καταστήματα λιανικής πώλησης τα πολύ χρήσιμα για τους καταναλωτές χρωματολόγια. Οι υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου ακολούθησαν χρόνια μετά.

«Η ανάμειξη των χρωμάτων και τα μηχανήματα που την επιτυγχάνουν είναι κάτι που φέραμε εμείς στην Ελλάδα. Έτσι εξελίξαμε και το πλήθος των αποχρώσεων στις χρωματικές βεντάλιες».

Ο Γιώργος Γραμματίδης θυμάται κι άλλα «Όταν ο παππούς πήγαινε στο εξωτερικό και ήθελε να αγοράσει κάποιο μηχάνημα επειδή δεν γνώριζε αγγλικά έπαιρνε μια χαρτοπετσέτα την έτριβε πάνω στο brand και τις οδηγίες και μετά το έδινε σε κάποιον για να κάνει την αποκωδικοποίηση και να του πουν τι λέει. Αναζητούσε το καλύτερο για τον καταναλωτή».

Το 2010, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία της στην παραγωγή εξειδικευμένων υλικών υψηλών απαιτήσεων, η επιχείρηση εισήλθε δυναμικά και στον χώρο της επαναβαφής αυτοκινήτων αναπτύσσοντας μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων που γρήγορα απέσπασαν αναγνώριση στις διεθνείς αγορές και ανταγωνίζονται επάξια τα προϊόντα πολυεθνικών εταιρειών.

Η άξια συνέχεια

O Γιώργος Γραμματίδης έχει συναίσθηση του βάρους της οικογενειακής του ιστορίας που κουβαλά. Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, εργάστηκε στο Global Federation of Competitiveness Councils και στο US Council of Competitiveness στη Washington DC και έµαθε πολλά για την ανταγωνιστικότητα, τις επιχειρήσεις καθώς στην Ουάσιγκτον µαθήτευσε δίπλα σε σπουδαίες προσωπικότητες, όπως η Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Αμερικής Debora Wince Smith, Diane Wince Smith, ο γερουσιαστής Gus Billarakis και ο Assistant Secretary of State Dan Smith.

«Μεγάλωσα μέσα στην εταιρεία. Την εποχή που άλλα παιδιά της ηλικίας μου ζωγράφιζαν με μαρκαδόρους εγώ έπαιζα με πραγματικά χρώματα. Το επιχειρείν είναι μέσα στο DNA μου. Παρόλο που πριν χρόνια έφτιαξα την δική μου εταιρεία με τεχνητά διαμάντια ανέλαβα την ERLAC για να την πάω ένα βήμα παρακάτω. Σήμερα διαθέτουμε χρώματα για σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη ακόμη και …αεροπλάνα!» αναφέρει ο ίδιος. Σήμερα, ο Γιώργος Γραμματίδης διατελεί Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Χρωμάτων, Βερνικιών και Επιχρισμάτων, καθώς και ενεργό μέλος της Επιτροπής Ηγεσίας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Η νέα, τρίτη γενιά, διαθέτει όραμα και τσαγανό. Κατάφερε να εξάγει ελληνικό χρώμα σε 36 χώρες και στις πέντε ηπείρους και φέτος που συμπληρώνει 60 χρόνια επιτυχίας βάζει τον πήχη ακόμη υψηλότερα. «Είμαστε η μονή ελληνική εταιρεία που διαθέτει χρώματα για τόσους κλάδους. Έκτος από την οικοδομή, μας χρησιμοποιούν πολλά φανοποιεία για αυτοκίνητα, ναυπηγεία για yacht και πλοία και σταθμοί για επαναβαφές αεροπλάνων».

«Στόχος μας είναι τα περισσότερα αεροπλάνα που πετούν στους αιθέρες να είναι βαμμένα με δικά μας χρώματα – και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε» αναφέρει ο Γιώργος Γραμματίδης που γιόρτασε πρόσφατα τα 30 του χρόνια εντός εργοστασίου με ένα επίσημο δείπνο όπου πάνω στα τραπέζια αντί για λουλούδια είχαν τοποθετηθεί τι νομίζετε; Σετ με πινέλα!

