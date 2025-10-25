Η Λάρισα ζωντάνεψε σήμερα με τους ήχους του παραδοσιακού γλεντιού των Βλάμηδων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νεολαίας.

Μια εκδήλωση που έφερε κοντά μικρούς και μεγάλους σε μια γιορτή γεμάτη χορό, μουσική και αυθεντική τοπική παράδοση.

Οι Βλάμηδες ξεσήκωσαν το κοινό με τα παραδοσιακά τους τραγούδια και μουσικά όργανα και δημιούργησαν μία ατμόσφαιρα που συνδύαζε την παράδοση με την ζωντάνια της Νεολαίας.

Οι επισκέπτες μπήκαν στον κύκλο , χόρεψαν και συμμετείχαν ενεργά στο γλέντι.

Η βραδιά έκλεισε με χαμόγελα και χειροκροτήματα αφήνοντας τους συμμετέχοντες ευχαριστημένους και χαρούμενους.

Δείτε βίντεο:

Δείτε φωτογραφίες:

Ρεπορτάζ: Βασίλης Καραλούλης – φωτό/βίντεο onlarissa.gr