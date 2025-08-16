Το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται πως μόλις ξεκίνησε να ξεδιπλώνεται. Σε περίπου δύο εβδομάδες –σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr– αναμένεται το επόμενο επεισόδιο, με αποκαλύψεις που αυτή τη φορά θα αφορούν όχι τη «μαρίδα», αλλά τα «μεγάλα ψάρια» της υπόθεσης. Εκείνους δηλαδή που φέρονται να αποκόμισαν τα μεγαλύτερα οφέλη από το σύστημα των εικονικών δηλώσεων.

Ήδη ο πρωθυπουργός σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε ξεκαθαρίσει ότι η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην επιστροφή των ποσών που «βγάζουν μάτι». Ωστόσο, οι εξελίξεις φέρνουν ξανά στο προσκήνιο και πολιτικά πρόσωπα, γεγονός που ανεβάζει κατακόρυφα το πολιτικό θερμόμετρο.

Οι πληροφορίες για «καμπίσιο» βουλευτή

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, στο επίκεντρο μπαίνει βουλευτής από αγροτική περιφέρεια του κάμπου ο οποίος εμπλέκεται έμμεσα μέσω στενού συνεργάτη και προσώπου με το οποίο διατηρεί ισχυρές σχέσεις. Το άτομο αυτό, όπως όλα δείχνουν, δεν θα αργήσει να βρεθεί στη δίνη της δημοσιότητας.

Το «δεύτερο όνομα» με πολιτικό παρασκήνιο

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα θεωρείται η περίπτωση προσώπου που έχει μακρά παρουσία στο στενό περιβάλλον άλλου βουλευτή. Το ίδιο το άτομο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντιμετωπίζει ζητήματα που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα να φουντώνουν ξανά τα σενάρια περί «οικογενειακής ευθύνης» στην πολιτική σκηνή.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίσσεται σε ένα πολύκροτο σκάνδαλο με έντονες πολιτικές προεκτάσεις, την ώρα που η κοινωνία απαιτεί διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι αποκαλύψεις που έρχονται αναμένεται να ταράξουν τα νερά τόσο στον αγροτικό χώρο όσο και στο πολιτικό προσκήνιο.