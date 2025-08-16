Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 61χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι σκότωσε εν ψυχρώ έναν σκύλο έξω από το κυνοκομείο Γλαφυρών, προκαλώντας αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία και οργισμένες αντιδράσεις από φιλόζωους.

Ο κατηγορούμενος, μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, υποχρεούται να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, ενώ του επιβλήθηκε και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες, όταν ο άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε έναν αδέσποτο σκύλο, σε κοντινή απόσταση από τον χώρο του κυνοκομείου. Το γεγονός έγινε αμέσως γνωστό, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών, αλλά και την έντονη κατακραυγή πολιτών και φιλοζωικών οργανώσεων που ζητούν παραδειγματική τιμωρία του δράστη.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, με φιλοζωικά σωματεία να επισημαίνουν ότι τέτοιες πράξεις δεν μπορούν να μένουν ατιμώρητες, καθώς εκτός από την αγριότητα εις βάρος ανυπεράσπιστων ζώων, εκπέμπουν λάθος μηνύματα στην κοινωνία.

Η δίκη αναμένεται να πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες, ενώ οι φιλόζωοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παρακολουθήσουν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και να συνεχίσουν τον αγώνα τους για την προστασία των ζώων.

