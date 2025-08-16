Μια απερίσκεπτη απόφαση λίγο έλειψε να μετατραπεί σε διπλή τραγωδία το απόγευμα του Σαββάτου στην παραλία Ξυνόβρυσης στο Νότιο Πήλιο. Παρά την απαγόρευση κολύμβησης λόγω ισχυρών κυμάτων και την ανάρτηση κόκκινης σημαίας, ένας 22χρονος Γερμανός υπήκοος αποφάσισε να βουτήξει στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει σοβαρά η ζωή του αλλά και όσων έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Το χρονικό

Ήταν 16:25 όταν ο νεαρός, που βρισκόταν στην παραλία μαζί με τη σύντροφό του και τον πατέρα της, αψήφησε τις προειδοποιήσεις και μπήκε στη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Λίγα λεπτά αργότερα άρχισε να καλεί σε βοήθεια, αδυνατώντας να αντιμετωπίσει τα ισχυρά ρεύματα.

Δύο 30χρονοι λουόμενοι έπεσαν αμέσως στο νερό για να τον σώσουν, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε και ο πατέρας της κοπέλας. Ωστόσο, ο τελευταίος εγκλωβίστηκε κι εκείνος στα κύματα και χρειάστηκε επίσης συνδρομή.

Η δραματική διάσωση

Στην επιχείρηση σωτηρίας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο οι δύο ναυαγοσώστριες της εταιρείας In Action, Πηνελόπη Προβίδα και Κατερίνα Αθανασούλα. Με συντονισμένες κινήσεις κατάφεραν να ανασύρουν τον 22χρονο στην ακτή, προσφέροντάς του τις πρώτες βοήθειες.

Ο νεαρός έχασε τις αισθήσεις του δύο φορές, όμως οι ναυαγοσώστριες τον επανέφεραν, αποτρέποντας τα χειρότερα. Παράλληλα, βοήθησαν και τα υπόλοιπα άτομα που είχαν βουτήξει στη θάλασσα, ώστε να καταφέρουν να βγουν με ασφάλεια.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο

Γύρω στις 17:00, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 22χρονο αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Βόλου, καθώς αισθανόταν έντονη αδιαθεσία.

Αντίδραση και προβληματισμός

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ ήταν σε εξέλιξη η αγωνιώδης επιχείρηση διάσωσης, άλλα άτομα από την παραλία βούτηξαν επίσης στη θάλασσα, αγνοώντας την απαγόρευση και τον ορατό κίνδυνο.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο σημαντικό είναι να τηρούνται οι οδηγίες των ναυαγοσωστών και οι σημαίες ασφαλείας στις παραλίες, καθώς η παραμικρή απερισκεψία μπορεί να οδηγήσει σε τραγικές συνέπειες.

ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ: