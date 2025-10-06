Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών στο πλαίσιο της συμμετοχής του στον Μύλο των Ξωτικών, επιθυμεί να προσλάβει άτομα για εργασία στο περίπτερό του, που θα βρίσκεται μέσα στο κεντρικό κτίριο του Μύλου.

Το περίπτερό μας φέτος, θα είναι αφιερωμένο στα ζώα του αρκτικού κύκλου, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και το μέλλον τους. Ταυτόχρονα, οι επισκέπτες του θα ενημερώνονται για το θέμα αυτό.

Όσοι επιθυμούν να εργαστούν εκεί, θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους στο [email protected]. Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής είναι η 31η Οκτωβρίου 2025. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο του Μουσείου, στην Καλαμπάκα, στις 1 και 2 Νοεμβρίου.

Η γνώση αγγλικής γλώσσας αποτελεί πλεονέκτημα για την πρόσληψη. Σημειώνεται επίσης πως η εργασία στο περίπτερο αποτελεί πλεονέκτημα για πιθανή μελλοντική πρόσληψη στο Μουσείο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο 2432024959 & στο [email protected]