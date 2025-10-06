Ομιλία στο πλαίσιο του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ, απηύθυνε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, όπου ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της νέας γενιάς στο μέλλον της χώρας. Τόνισε ότι οι νέοι, με τη δημιουργικότητα, την ενέργεια και το όραμά τους, αποτελούν το καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο κομμάτι της Ελλάδας.

Παρακάτω, παρατίθεται η ομιλία του κ. Κώστα Σκρέκα:

“Κύριε Πρόεδρε του Συνεδρίου,

Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης,

Αγαπητοί σύνεδροι,

Αγαπητές και αγαπητοί ΟΝΝΕΔίτες και ΟΝΝΕΔίτισσες από όλη την Ελλάδα,

Καλώς ήρθατε.

Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που απευθύνομαι στο Σώμα του 14ου Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ, ως Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυρίως ως ένας άνθρωπος που, μερικά χρόνια πριν, στεκόταν εκεί που στέκεστε εσείς σήμερα. Μοιραζόμουν τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια όνειρα, τις ίδιες μάχες στα αμφιθέατρα. Ήμουν κι εγώ ένας από εσάς. Ένας ΟΝΝΕΔίτης.

Μπαίνοντας στην αίθουσα σήμερα, είδα εκατοντάδες νέα πρόσωπα γεμάτα καθαρότητα, πίστη και όραμα. Βλέμματα που αντικατοπτρίζουν τη δίψα για μια καλύτερη Ελλάδα. Και ένιωσα περήφανος, γιατί εσείς είστε το καλύτερο κομμάτι της Ελλάδας του σήμερα και το θεμέλιο της Ελλάδας του αύριο. Είστε το μέλλον της πατρίδας μας.

Σας αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Γιατί την ίδια ώρα που πολλοί συνομήλικοί σας επιλέγουν την αδράνεια, εσείς επιλέγετε τη συμμετοχή. Την ώρα που κάποιοι μένουν αδιάφοροι, εσείς είστε εδώ και ασχολείστε ενεργά με τα κοινά, με την πολιτική, με την παράταξη.

Ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι σήμερα να ασχολείται ένας νέος με την πολιτική. Πόσες φορές έχετε ακούσει: «Τι πας και κάνεις με τα κόμματα;». Όμως η αλήθεια είναι διαφορετική. Γιατί μόνο μέσα από τη συμμετοχή αλλάζουν τα πράγματα.

Βασική αρχή κάθε πολιτικού είναι η αναγνώριση της πραγματικότητας, η αναγνώριση του προβλήματος και, κυρίως, η αναγνώριση του λάθους. Γιατί αν δεν αναγνωρίζεις το λάθος, αυτό διογκώνεται και στο τέλος σε πνίγει.

Έτσι φτάσαμε οι διαχρονικές παθογένειες να πνίγουν τη χώρα. Παθογένειες που η σημερινή κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προσπαθεί καθημερινά να διορθώσει.

Η παρουσία σας εδώ αποδεικνύει ότι δεν είναι όλοι ίδιοι. Γιατί κάποιοι πολιτικοί, λαϊκιστές και ανεύθυνοι, δεν διστάζουν να εργαλειοποιήσουν τον πόνο και τις δυσκολίες των ανθρώπων για μικροκομματικά οφέλη. Ενώ κάποιοι άλλοι, βάζουν το κεφάλι κάτω και δουλεύουν με ευθύνη, με αλήθεια και με σχέδιο για μια Ελλάδα καλύτερη. Για εσάς και για τις επόμενες γενιές.

Είναι τιμή μας που πολλοί από όσους σήμερα υπηρετούν τη χώρα ως υπουργοί, υφυπουργοί ή στελέχη της κυβέρνησης, υπήρξαν κάποτε ΟΝΝΕΔίτες.

Το να είσαι ΟΝΝΕΔίτης δεν είναι απλώς ένας τίτλος. Είναι στάση ζωής. Είναι επιλογή να στέκεσαι όρθιος όταν οι άλλοι λυγίζουν. Είναι επιλογή να λες την αλήθεια όταν οι άλλοι σιωπούν.

Να είστε περήφανοι γιατί ανήκετε στη νεολαία της μεγαλύτερης και πιο ιστορικής παράταξης της χώρας, της Νέας Δημοκρατίας. Μιας παράταξης που φέτος γιορτάζει 51 χρόνια από την ίδρυσή της από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Της παράταξης που αποκατέστησε τη Δημοκρατία, έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εργάστηκε για την εθνική συμφιλίωση και που σήμερα συνεχίζει να μάχεται ενάντια στον λαϊκισμό, τον διχασμό και την πόλωση.

Στις 23 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των διοικητικών συμβουλίων των περιφερειακών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Η συμμετοχή σας είναι καθοριστική. Πολλοί από εσάς θα περάσετε από την ΟΝΝΕΔ στο οργανωτικό κομμάτι του κόμματος, συμβάλλοντας ενεργά με ιδέες και προτάσεις στη διαμόρφωση πολιτικών που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών.

Οι νέοι και οι νέες έχουν ένα χαρακτηριστικό: δεν βολεύονται με τη μετριότητα. Η ιστορία δεν γράφεται από τους αδιάφορους, γράφεται από τους τολμηρούς.

Και εσείς είστε οι τολμηροί αυτής της γενιάς. Εσείς κρατάτε στα χέρια σας τη φλόγα της παράταξης, τον αναμμένο πυρσό. Πάρτε αυτόν τον πυρσό και φωτίστε τον δρόμο που πρέπει να ανέβει η Ελλάδα, για να χτίσουμε όλοι μαζί την πατρίδα που αξίζει στους Έλληνες και στις Ελληνίδες.

Πάμε δυνατά για την τρίτη συνεχόμενη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Για μια Ελλάδα καλύτερη.