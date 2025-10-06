Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ο ΑΟΤ γνώρισε την ήττα από τον Πανερυθραϊκό στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο των Τρικάλων με σκορ:

ΑΟΤ vs Πανερυθραϊκός

66 – 96

Η προσπάθεια τώρα συνεχίζεται, με στόχο τη βελτίωση και την επιστροφή στις νίκες από το επόμενο κιόλας παιχνίδι.

Η διοίκηση και οι παίκτες ευχαριστούν θερμά τον κόσμο που γέμισε τις εξέδρες του Κλειστού και στάθηκε δίπλα στην ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η στήριξη αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί η φετινή πορεία.

Οι πόντοι για την ομάδα μας: Blacksher jr 16 (2), Γκαβέλας, Αργυρούλης, Τσαφαράς 5 (1), Κοκορελης, Washington 12 (1), Μπατατέγας, Κολσούζογλου, Μπαλός 2, Πηλίτσης 9 (1), Γαρέζος 5, Τάταρης 12 (1)

Μαζί συνεχίζουμε. Μαζί μπροστά!

