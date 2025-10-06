Την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2025, στο χώρο του Κέντρου Κοινότητας Πύλης πραγματοποιήθηκε Συνάντηση Συνεργασίας μεταξύ των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας Πύλης και της Πανελλήνιας Οργάνωσης Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.). Η συνάντηση αυτή αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της υποστήριξης ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία. Παρόντες στη συνάντηση ήταν τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας, Κοινωνική Λειτουργός- Συντονίστρια και Ψυχολόγος, καθώς και τα στελέχη της Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο., Κοινωνική Λειτουργός, Εργοθεραπεύτρια και Διοικητική Υπάλληλος.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. είναι ένας οργανισμός που ασχολείται με την φροντίδα και την υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, την ψυχοκοινωνική επανένταξη και την επαγγελματική αποκατάσταση τους, όπως άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένα άτομα, άτομα σε κοινωνικό αποκλεισμό και άλλες ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους. Σκοπός της συνεργασίας είναι η ενημέρωση τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των δύο δομών και η ανταλλαγή καλών πρακτικών, που μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα για τις τοπικές κοινωνίες και να ενισχύσει τη συνεργασία στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων ατόμων, καθώς και η ενίσχυση των τοπικών δομών κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.

Επωφελές αποτέλεσμα είναι η επισύναψη και εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των δυο φορέων εφεξής, έχοντας ως κοινό στόχο όλων την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, την υποστήριξη, τη μέριμνα και τη φροντίδα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων ν που διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πύλης.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Θεσσαλία 2021-2027” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο