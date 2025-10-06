Η εθελοντική οργάνωση act4v, με την υποστήριξη του Δήμου Μετεώρων, διοργανώνει μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην ψυχολογική ενδυνάμωση γυναικών με καρκίνο του μαστού, με τίτλο: «Το μήνυμα της Ελπίδας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, στις 6:30 το απόγευμα, στον αύλειο χώρο της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αναδειχθούν η δύναμη, η ανθεκτικότητα και η ελπίδα των γυναικών που βιώνουν την εμπειρία του καρκίνου του μαστού, μέσα από προσωπικές ιστορίες, επιστημονική γνώση και υποστηρικτικό λόγο.

Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι:

-Σούλιου Σταυρούλα, Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια

-Ελένη Κουτσώνα, Κοινωνική Λειτουργός

-Ιωάννα Καραβάνα, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας

-Γιώργος Σακκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Άσκησης, ΤΕΦΑΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Ιωάννα Κουτή, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Life & Business Coach.

Η εκδήλωση αποτελεί μια πρωτοβουλία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και στήριξης, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ότι η μάχη με τον καρκίνο του μαστού δεν δίνεται μόνη. Η παρουσία και η συμμετοχή του κοινού θα είναι τιμητική και ουσιαστική για την ενίσχυση αυτής της προσπάθειας.