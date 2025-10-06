Τροχαίο υλικών ζημιών είχαμε περί τις 11 το πρωί της Δευτέρας (6/10) στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στην Καρδίτσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του KarditsaLive.Net δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με το ένα από αυτά να καταλήγει πάνω σε κολόνα φωτισμού ενώ το έτερο κατέληξε στη διαχωριστική νησίδα.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν υπήρξε τραυματισμός.

Τη σχετική έρευνα για το συμβάν διενεργεί η Τροχαία Καρδίτσας ενώ στο σημείο έφθασε μετά τις 11.30 και όχημα οδικής βοήθειας για την απομάκρυνση των δύο αυτοκινήτων.