Ανοίγει ο δρόμος για τη δημοπράτηση του έργου «Διαμόρφωση και ανάδειξη της πλαζ «Αλέκος» Ασπροποτάμου», καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, η πράξη εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας 2021-2025. Το έργο υλοποιείται από τον Δήμο Μετεώρων και αφορά τη συνολική αναβάθμιση της παραποτάμιας περιοχής στη θέση «Αλέκος», στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής (Τζούρτζια), μέσω ήπιων παρεμβάσεων φιλικών προς το περιβάλλον, που ενισχύουν τη λειτουργικότητα, την αισθητική και την ασφάλεια του χώρου. Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ελκυστικού δημόσιου χώρου αναψυχής, με σεβασμό στο φυσικό τοπίο και τις ανάγκες των επισκεπτών και των κατοίκων της περιοχής.

Οι κύριες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

-Τοποθέτηση παραδοσιακού μεταλλικού οικίσκου με πλήρη εξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών εστίασης.

-Διαδρομές κίνησης από ξύλινο δάπεδο (ρολό) για εποχική χρήση.

-Δημιουργία δύο γηπέδων beach volley.

-Νέα παιδική χαρά με ασφαλή και φυσικά υλικά.

-Επιδιόρθωση πέτρινων κατασκευών (περίφραξη, πέργκολες, βρύση).

-Νέα ξύλινη περίφραξη στην είσοδο.

-Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού: καθιστικά, αιώρες, τραπεζόπαγκοι, πινακίδες, κάδοι κ.ά.

-Εγκατάσταση φωτισμού με ενεργειακά αποδοτικά και αισθητικά φωτιστικά.

-Πάσσαλοι από ξυλεία καστανιάς για αποτροπή εισόδου οχημάτων.

-Παιχνίδια από φυσικά υλικά (κορμοί κ.λπ.).

-Τοποθέτηση πίλαρ ηλεκτροφωτισμού.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος τόνισε τα εξής: «Η ένταξη του έργου Διαμόρφωση και ανάδειξη της πλαζ «Αλέκος» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της περιοχής του Ασπροποτάμου και την αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου με σεβασμό στο περιβάλλον. Ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα για την ανταπόκρισή του και τη στήριξή του στο αναπτυξιακό μας όραμα. Με συνέργειες και σχέδιο, δίνουμε νέα πνοή στους ορεινούς μας οικισμούς και ενισχύουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών μας».