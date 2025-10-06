Την υποστήριξή της, σε μια μεγάλη προσπάθεια ανθρώπων, φορέων και συλλόγων από τη Λάρισα για έναν «ιερό» σκοπό μέσω του βιβλίου «Ρεπορτάζ του Κάμπου – 99 Αληθινές ιστορίες από τη Λάρισα», προσφέρει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Πρόκειται για ένα βιβλίο του δημοσιογράφου Κώστα Γκιάστα, που θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που διοργανώνουν ο Δήμος Λαρισαίων, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και το βιβλιοπωλείο «Άνεμος» την επόμενη Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας με όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις να διατίθενται στον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας.

Με αφορμή αυτήν την μεγάλη κινητοποίηση των τελευταίων ημερών, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα, τον δημοσιογράφο και συγγραφέα του βιβλίου, κ. Κώστα Γκιάστα, εκφράζοντας ενδιαφέρον για την υλοποίηση της ιδέας αλλά και τονίζοντας την αξία της κίνησης για την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Καλωσόρισμα και χαιρετισμοί

Μουσικό ρεσιτάλ (διάρκειας 12’) με τον Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, Χρήστο Λενούτσο στο πιάνο και τον Απόστολο Μητρά στο βιολί.

Ομιλητές

Αθανάσιος Μαμάκος, Δήμαρχος Λαρισαίων

Νίκος Παπαθεοδώρου, Γιατρός – Ιστορικός Ερευνητής

Ιωάννα Καραβάνα, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας

Συντονίζει η δημοσιογράφος Χαρίκλεια Βλαχάκη.

Με το πέρας της παρουσίασης, η βραδιά θα συνεχιστεί με ένα ποτήρι κρασί και συζήτηση.

Το βιβλίο

Το βιβλίο περιλαμβάνει ιστορίες ανθρώπινες και ιδιαίτερες, με πρωταγωνιστές πρόσωπα της διπλανής πόρτας που όμως έχουν κάτι να διηγηθούν – από έναν μικρό άθλο έως μια απίθανη περιπέτεια. Στα «Ρεπορτάζ του Κάμπου – 99 Αληθινές ιστορίες από τη Λάρισα» ο δημοσιογράφος Κώστας Γκιάστας, μέσα από ρεπορτάζ 20 ετών, κυρίως για την εφημερίδα «Ελευθερία», καταγράφει καταστάσεις γεμάτες πολιτική, πολιτισμό, ποδόσφαιρο, ταξίδια και «λούμπεν» χαρακτήρες, παρουσιάζοντας και αναδεικνύοντας μια άλλη Λάρισα, λιγάκι διαφορετική…

Για το τελικό αποτέλεσμα χρειάστηκε να συνεργαστούν πολλοί:

Ο σχεδιασμός του εξωφύλλου, η εικονογράφηση των ιστοριών και η σελιδοποίηση έγιναν αφιλοκερδώς από τον Βασίλη Ευθυμιάκο – Grafix Design Studio.

Η επιμέλεια και η διόρθωση των κειμένων έγινε από την Ελίνα Μαϊμάρη.

Την έκδοση προλογίζει ο δημοσιογράφος, Θανάσης Αραμπατζής.

Την εκτύπωση ανέλαβε – ως χορηγός, ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Γκάγκος (Gagos Industry).

Σύμβουλος έκδοσης είναι η δημοσιογράφος, Χαρίκλεια Βλαχάκη.

Πρόκειται για την πρώτη εκδοτική απόπειρα του “Βιβλιοχαρτοπωλείου Άνεμος”

*Το βιβλίο πωλείται από πολλά βιβλιοπωλεία στο νομό Λάρισας αλλά και ηλεκτρονικά: https://anemos-book.gr/99-alhthines-istories-apo-th-larisa